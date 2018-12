L’environnement à la table des grands

En 2018, Justin Trudeau a légalisé le pot, François Legault a transformé le paysage politique québécois, les curés de la bien-pensance ont multiplié les appels à la censure, et l’environnement a cessé d’être une cause marginale pour devenir un enjeu national.

Regardez les jeunes. C’est leur cause numéro un. Bien avant la langue, la culture et les signes religieux.

Terminée, l’époque où les « Verts » étaient relégués à la table des enfants quand venait le temps de débattre des « questions importantes ». Ils s’inviteront de plus en plus souvent à la table des grands.

Qu’on le veuille ou non, que les climatosceptiques et les propriétaires de VUS soient contents ou pas, la question de l’environnement sera de plus en plus présente dans le débat national.