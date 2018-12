Les 69 émissions à voir pendant les vacances de Noël

Séries en rafale, téléfilms de Noël, comédies sentimentales, revues de fin d’année, concerts de musique, ciné-cadeau... Durant le congé des Fêtes, vous aurez toutes les raisons du monde de rester devant votre téléviseur. En voici 69.

Samedi 22 décembre

Killing Eve / Club illico

Photo courtoisie

Version française de cette série britannique dans laquelle Sandra Oh (Grey’s Anatomy) campe une agente du MI5 qui croise le chemin d’une tueuse à gages redoutable.

Bird Box / Netflix

Photo courtoisie

Le géant du streaming américain tente de s’approprier le temps des Fêtes en mettant en ligne ce thriller post-apocalyptique avec Sandra Bullock, qui devrait inciter plusieurs personnes à rester encabanées, à défaut d’aller faire un tour au cinéma. Le scénario ? Une force mystérieuse décime la population mondiale en poussant les gens au suicide.

Crescendo / ICI Radio-Canada Télé / 19 h

Photo courtoisie

La finale du concours de chant choral de Gregory Charles. Les élèves des écoles secondaires participantes offriront des relectures des grands succès francophones de 1978. Le tout, jugé par Andréanne A. Malette et Corneille. Gageons qu’on aura droit à quelques airs de Noël en prime. (En reprise dimanche à 17 h)

CMA Country Christmas / ABC / 20 h

Une émission spéciale de deux heures, captée à Nashville, réservée aux amateurs de musique country. Les purs et durs qui apprécient Reba McEntire, Amy Grant, Brad Paisley, Lindsey Stirling et Brett Young.

Quatre mariages et un enterrement / Télé-Québec / 22 h 19

Photo courtoisie

La programmation des Fêtes de Télé-Québec, c’est beaucoup plus que ciné-cadeau, comme en témoigne cette savoureuse comédie sentimentale, qui raconte comment un éternel célibataire (Hugh Grant) tombe éperdument amoureux d’une Américaine (Andie MacDowell) qu’il revoit – vous l’aurez deviné – lors de quatre mariages et d’un enterrement. Si vous avez aimé Love Actually et Notting Hill, vous adorerez.

Le père Noël est une ordure / ICI Radio-Canada Télé / 23 h 30

Cette comédie du réalisateur français Jean-Marie Poiré n’a pas particulièrement bien vieilli, mais un classique demeure un classique. Pour voir la chimie opérer entre Josiane Balasko, Marie-Anne Chazel, Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte et Anémone.

Dimanche 23 décembre

Le renne des neiges / V / 14 h 30

Arrêtez immédiatement de chanter Let it Go (ou Libérée, délivrée en français). Ce téléfilm s’intitule Le renne des neiges et NON La reine des neiges, ce classique d’animation des studios Disney. On parle ici d’une production du réseau américain Lifetime (version française Last Chance For Christmas) avec Hilarie Burton dans lequel le responsable des rennes du père Noël recherche activement un remplaçant à Fringuant, qui s’est fêlé un sabot.

Michael Bublé : Noël à Hollywood / TVA / 21 h 45

Photo courtoisie

Une émission spéciale de Noël datant de 2015 dans laquelle le roi des ventes de disques de Noël, Michael Bublé, chante notamment avec Céline Dion, Tori Kelly et Sharon Jones. Le crooner canadien, qui donnera des concerts à Montréal et Québec en 2019, en profite également pour donner la réplique à Jay Leno, Eva Longoria, William Shatner et Blake Shelton.

La famille Stone / Cinépop / 19 h 15

Photo courtoisie

Une comédie dramatique de Noël cruellement sous-estimée. Certes, le personnage de Sarah Jessica Parker est insupportable, mais n’empêche. Avec une distribution cinq étoiles comprenant Claire Danes, Diane Keaton, Rachel McAdams, Dermot Mulroney et Craig T. Nelson, ce film pas vraiment feel-good cimente, lentement mais sûrement, son statut d’incontournable du temps des Fêtes.

Bébéatrice / ICI Radio-Canada Télé / 19 h 30

Tout le monde en parle a beau faire relâche, Guy A. Lepage continue d’assurer une présence (vocale) les dimanches soir avec ce sitcom d’animation conçu à partir des perles que sortaient Béatrice, sa fille, quand elle avait quatre ans. Comme sa chanson-thème signée Cœur de pirate, la série est charmante.

Les jours de la semelle, un conte de Fred Pellerin / ICI Radio-Canada Télé / 20 h

L’enfant chéri de Saint-Élie-de-Caxton propose, pour une quatrième année d’affilée, un conte musical avec l’Orchestre symphonique de Montréal, dirigé par Kent Nagano. Il s’agit probablement de l’avant-dernière collaboration entre Pellerin et le maestro puisque ce dernier quittera l’OSM en 2020.

Lundi 24 décembre

Fantômes en fête / Prise 2 / 8 h

Photo courtoisie

Inspiré du célèbre Conte de Noël de Charles Dickens, cette comédie fantaisiste avec Bill Murray datant de 1988 n’est pas mémorable. Mais on l’écoute chaque fois qu’elle passe en ondes, simplement pour entendre l’excellente reprise de Put A Little Love In Your Heart d’Al Green et Annie Lennox. (Rediffusion le 25 décembre à 2 h)

Les poilus / ICI Explora / 19 h

Photo courtoisie

En rafale du lundi au jeudi jusqu’au 3 janvier, la première saison du sympathique talk-show animalier piloté par Sébastien Kfoury, vétérinaire derrière Animo. Parmi les invités : Charles Tysseyre, Chantal Lamarre, Virginie Fortin et Paul Houde.

Le lutin / VRAK / 15 h

Photo courtoisie

Bien avant que Papa est devenu un lutin vienne entacher la réputation des films de lutins, Will Ferrell quittait Saturday Night Live pour devenir une véritable puissance au box-office dans cette comédie familiale de Jon Favreau.

Sur la route de Noël / MOI&cie / 20 h

Parce que temps des Fêtes rime avec mauvais téléfilms, cette comédie romantique de Noël mettant en vedette nulle autre que Jennifer Grey (Bébé dans Dirty Dancing) saura plaire aux amateurs du genre. Originalement diffusée sur Lifetime 2006, cette production raconte l’histoire d’une photographe de mode prise dans une tempête de neige alors qu’elle doit se rendre à Aspen pour épouser son fiancé. Elle accepte alors l’aide inespérée d’un professeur bourru pour s’y rendre. (Rediffusion le 25 décembre à 16 h)

Belle et bum / Télé-Québec / 20 h

Photo courtoisie

Pour leur party des Fêtes, Normand Brathwaite et Mélissa Lavergne reçoivent Pierre Lapointe, Safia Nolin, Elliot Maginot, Patrick Norman, Édith Butler, Pierre-Yves Lord et Judi Richards. (En rediffusion le 29 décembre à 21 h 30)

Ensemble, pour Noël / TVA / 21 h

Photo d'archives, Dominick Gravel

Rediffusion d’un concert du temps des Fêtes auquel participent Marc Dupré, Brigitte Boisjoli, Paul Daraîche, Geneviève Leclerc, 2Frères, Guylaine Tanguay et Lara Fabian.

Mardi 25 décembre

Disney Parks Magical Christmas Day Parade / ABC / 10 h

Une tradition depuis 1983. Parce que rien n’est plus synonyme de Noël qu’un défilé entre les murs du célèbre parc thématique d’Orlando, en Floride...

Astérix et Cléopâtre / Télé-Québec / 15 h 30

Photo courtoisie

L’un des incontournables de Ciné-Cadeau, avec Les douze travaux d’Astérix, ce dessin animé de 1968 n’a pas pris une ride... tout comme ses chansons super accrocheuses. Tous ensemble : « Le pudding à l’arsenic / nous permet ce pronostic... »

Le temps d’une paix – Spécial Noël / ICI ARTV / 19 h 30

Épisode de deux heures du célèbre téléroman de Pierre Gauvreau, dans lequel Rose-Anna (Nicole Leblanc) reçoit ses proches parents pour célébrer le jour de l’An 1922.

Y’a du monde à messe / Télé-Québec / 20 h

Photo courtoisie, Télé-Québec

Christian Bégin pilote cette émission spéciale de Noël de deux heures à laquelle participent Guy A. Lepage, Martin Matte, Hassan Guillet & Sœur Jacinthe Caron, Zaz et Denise Bombardier. Et maintenant, ne reste plus qu’à deviner le lien qui les unit.

Père de famille / Prise 2 / 21 h

La magie opère chaque fois qu’on regarde cette comédie sentimentale de Brett Ratner avec Nicolas Cage en financier célibataire, lequel est projeté dans l’existence du père de famille banlieusard qu’il serait devenu s’il avait épousé sa petite amie de l’université, campée par Téa Leoni.

Mercredi 26 décembre

La famille Groulx / Canal Vie / 12 h

L’occasion de découvrir – en mode marathon – cette famille coup de cœur des téléspectateurs, laquelle est composée de... 10 enfants !

Cocktail / Canal Vie / 13 h

Photo courtoisie, Warner Bros.

Mettant en vedette Tom Cruise dans le rôle d’un barman extra, extra cool, ce classique des années 1980 vous donnera l’irrésistible envie de quitter votre emploi pour aller servir des drinks dans un tout-compris au Mexique. Côté sonore, ce long métrage inclut également Kokomo des Beach Boys, l’un des plus grands vers d’oreille de l’histoire.

Coups de food / Évasion / 20 h

Photo courtoisie, Évasions

La quatrième saison du rendez-vous gourmand d’Évasion se poursuit avec Marc Dupré, qui fait découvrir à Sébastien Benoît ses restos favoris sur la Rive-Nord de Montréal. Parce qu’après trois jours à manger des restants de dinde, mieux vaut prendre une pause et en regarder d’autres s’empiffrer.

Canada vs Danemark / RDS / 20 h

Premier match du Canada au 43e Championnat mondial junior de hockey, retransmis en direct de Vancouver. Parce que oui, le hockey, ce n’est pas seulement le Canadien de Montréal. Le tournoi se poursuit jusqu’au 5 janvier.

Intouchables / Moi & Cie / 20 h

Photo courtoisie, Gaumont Distribution

Classique moderne du cinéma français, cette comédie dramatique d’Olivier Nakachan et d’Éric Toledano brosse le portrait d’une amitié improbable, celle d’un jeune homme issu d’une cité défavorisée en périphérie de Paris (Omar Sy) et d’un milliardaire tétraplégique (François Cluzet).

Le gros laboratoire / ICI Explora / 21 h

Photo courtoisie, Radio-Canada

Deuxième émission d’un nouveau magazine scientifique – et ludique –, animée par Jean-René Dufort et Marie-Pier Élie, et bâtie à partir d’expériences menées sur 100 Québécois. Au programme cette semaine, on révèle quelle chaussette (droite ou gauche) on enfile en premier.

Jeudi 27 décembre

L’amie prodigieuse / Club illico

Photo courtoisie, Club Illico

Les huit épisodes d’une des séries les plus encensées de l’automne atterrissent sur Club illico d’un seul coup, histoire de permettre une écoute en rafale entre deux repas de dinde. Version française de My Brilliant Friend, L’amie prodigieuse est l’adaptation du premier roman de l’excellente saga littéraire d’Elena Ferrante, vendue à plus de 10 millions d’exemplaires.

Rétroviseur – Spéciale La fureur / Véro.tv (ICI Tou.tv Extra)

Photo courtoisie

Afin qu’on soit fin prêts à célébrer les 20 ans du grand jeu musical, qui renaîtra le temps d’une émission spéciale le samedi 5 janvier, Véronique Cloutier anime cette édition de Rétroviseur, à laquelle participent Sébastien Benoît et Mahée Paiement.

Armageddon / MusiquePlus / 9 h

Photo courtoisie, Touchstone Pictures

Ce film catastrophe de 1998, dans lequel Bruce Willis doit sauver la planète entière d’un astéroïde destructeur, devrait plaire à tous les grincheux du temps des Fêtes, pour lesquels cette période de l’année représente la fin du monde. (Rediffusion le 30 décembre à 21 h).

Dans les médias : 2018, la revue de l’année / Télé-Québec / 20 h 11

Marie-Louise Arsenault et ses collaborateurs Arnaud Granata, Noémi Mercier et Raed Hammoud analysent les images qui ont marqué l’actualité médiatique de 2018. Ils accomplissent cette tâche en compagnie de deux invités vedettes, le metteur en scène et activiste Dominic Champagne et l’actrice Magalie Lépine-Blondeau. (En rediffusion le 2 janvier à 21 h 54)

Vendredi 28 décembre

22 minutes avec... / Véro.tv (ICI Tou.tv Extra)

Mise en ligne juste à temps pour les Fêtes, cette nouvelle série réalisée par Alain Chicoine (Le cœur a ses raisons, Bye Bye) donne carte blanche à plusieurs jeunes humoristes pendant exactement 22 minutes. Avec Mehdi Bousaidan, Mélanie Couture, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, Pierre-Bruno Rivard et Yannick De Martino.

Faire œuvre utile / ICI ARTV / 20 h

Cette touchante série documentaire menée par Émilie Perreault se conclut avec Anaïs Barbeau-Lavalette et Vincent Vallières.

Gare au Garou / TV5 / 20 h 30

Dans cette émission de variétés présentée en début d’année sur France 2, Garou s’entoure de chanteurs et d’humoristes autour d’un piano. Ses invités ? Louane, Vianney, Julien Clerc, Patrick Fiori, François-Xavier Demaison, Nolwenn Leroy, Jérôme Commandeur, Bénabar et Claudia Tagbo... et Robert Charlebois.

Curieux jour de l’An / Télé-Québec / 20 h 10

Sortez le vino. Christian Bégin se réfugie au chalet pour relaxer et cuisiner avec ses amis, Ève Landry, Catherine Trudeau, Pierre-Yves Lord, Simon Boulerice et Bob le Chef. Ce dernier donnera quelques astuces pour récupérer les surplus de Noël. Et chacun des participants présentera son drink passe-partout. (Rediffusion le 30 décembre à 21 h 28)

La revue culturelle 2018 / ICI Radio-Canada Télé / 21 h

André Robitaille fait l’inventaire de tout ce qui s’est passé en culture cette année. Du 90e anniversaire de Gilles Vigneault au triomphe de Loud a l’ADISQ, en passant par SLĀV et Kanata de Robert Lepage.

Samedi 29 décembre

Le journal d’une princesse 1 et 2 / ICI Radio-Canada Télé / 13 h et 15 h

Les débuts d’Anne Hathaway au cinéma, bien avant qu’elle devienne l’assistante de Meryl Streep dans Le diable s’habille en Prada, qu’elle joue Fantine dans Les Misérables et qu’elle participe au vol d’un collier de diamants de 150 millions $ dans Ocean’s 8.

Indiana Jones / Prise 2 / 13 h

Photo courtoisie, Lucasfilm

Présentation des quatre volets des aventures du célèbre archéologue campé par Harrison Ford. La rafale prend fin à 23 h, mais puisque Le royaume du crâne de cristal est assurément le plus faible des Indiana Jones, ne vous sentez pas mal d’aller vous coucher après La dernière croisade pour rattraper le sommeil perdu depuis le début des Fêtes.

The Beatles : Eight Days a Week – The Touring Years / CTV / 14 h

Documentaire axé autour des tournées de spectacles des Beatles, du début des années 1960 à leur dernier concert en public au Candlestick Park de San Francisco le 29 août 1966.

Gravité / TVA / 18 h 30

Alors que Roma, le plus récent film du réalisateur Alfonso Cuaron, vient d’atterrir sur Netflix, on nous donne la chance de revoir son thriller de science-fiction avec Sandra Bullock et George Clooney.

Le réseau social / MOI&cie / 20 h

Photo courtoisie, Sony Pictures

L’un des meilleurs films de David Fincher, réalisateur de Seven, Panic Room, Zodiac et Gone Girl. On y dépeint les circonstances ayant entouré la création de Facebook par Mark Zuckerberg, un étudiant anonyme de Harvard. C’était la belle époque du réseau social, avant les fake news, les comptes de propagande haineuse... et l’abondance de citations simili inspirantes.

Format familial – Spéciale Passe-Partout / Télé-Québec / 20 h 30

Photo courtoisie

Histoire de promouvoir l’arrivée imminente des nouveaux Passe-Partout à Télé-Québec, Bianca Gervais et Sébastien Diaz rencontrent les auteurs, les comédiens, la costumière, le décorateur et les musiciens derrière le remake de l’émission culte. On promet également une réflexion sur l’importance des programmes jeunesse. (Rediffusion le 6 janvier à 13 h 30)

L’impossible / ICI Explora / 20 h

Photo courtoisie, Apaches Entertainment

Avant de réaliser le récent Jurassic World, Juan Antonio Bayona a signé ce drame poignant qui raconte comment une famille de Londoniens en vacances en Thaïlande en décembre 2004 a survécu au terrible tsunami. Avec Naomi Watts et Ewan McGregor.

Pique-nique à Hanging Rock / ICI ARTV / 22 h

Premier épisode d’une minisérie australienne, inspirée du roman culte de Joan Lindsay, qui raconte comme une sortie scolaire dans une école privée pour jeunes filles a tourné au drame quand trois élèves et leur professeure sont disparues mystérieusement.

Dimanche 30 décembre

Le garde du corps / TVA / 9 h 30

Photo courtoisie, Warner Bros.

Plusieurs, plusieurs années avant qu’on découvre la série d’action Bodyguard sur Netflix, le véritable garde du corps, aux yeux du public, c’était Kevin Costner. Ce drame de Mick Jackson n’a pas très bien vieilli, mais les chansons interprétées par Whitney Houston, elles, demeurent indémodables.

La veille du Nouvel An / V / 18 h 30

Photo courtoisie, Warner Bros.

Cette comédie sentimentale au titre judicieusement choisi est signée Garry Marshall (Pretty Woman), qui semble avoir passé la dernière décennie à réaliser des films chorals du genre articulés autour des fêtes du calendrier (Joyeuse fête des Mères, La Saint-Valentin). Avec Halle Berry, Jon Bon Jovi, Robert De Niro, Zac Efron, Ashton Kutcher, Sarah Jessica Parker, Michelle Pfeiffer et plusieurs autres grosses pointures.

P-A Méthot country / TVA / 18 h 30

Photo courtoisie, TVA

Rediffusion du party country de l’humoriste P-A Méthot, avec Paul Daraîche, Robby Johnson, Guylaine Tanguay, Steph Carse, Dominic Paquet, Matin Vachon, Peter MacLeod, François Massicotte et Michel Barrette.

Johnny Made in France / TV5 / 19 h

Alors qu’une bataille juridique entourant la succession du défunt rockeur français fait rage, TV5 diffuse ce documentaire qui retrace son parcours, qui s’étire de l’après-guerre à aujourd’hui. D’une durée de 2 heures, ce film plaira aux fans et permettra aux autres de comprendre pourquoi la France tout entière vouait un véritable culte au chanteur.

(Rediffusion le 1er janvier à 1 h)

La symphonie de Télé-Québec / Télé-Québec / 20 h

Photo courtoisie, Télé-Québec

L’Orchestre Métropolitain, dirigé par Yannick Nézet-Séguin, revisite quelques-unes des chansons marquantes du diffuseur, qui célébrait en 2018 son 50e anniversaire. Préparez-vous à entendre Bedon bedondaine — et plusieurs autres musiques de Passe-Partout — comme vous ne l’avez jamais entendu auparavant. Également au programme du concert capté cet automne, les thèmes de Beau et chaud, Belle et bum, Cornemuse, Robin et Stella, Le club des 100 watts, Ramdam et Like-Moi. (Rediffusion le 3 janvier à 22 h)

Lundi 31 décembre

Taylor Swift Reputation Stadium Tour / Netflix

Photo d'archives, Wenn

Les fans de Taylor Swift risquent de défoncer 2019 devant leur téléviseur puisque la plus récente tournée de l’artiste de 29 ans, qui ne s’est pas arrêtée au Québec, atterrit sur Netflix en cette veille du jour de l’An. Capté devant 60 000 personnes au AT&T Stadium d’Arlington, tout près de Dallas, ce spectacle inclut les succès pop Shake it Off, Blank Space et We Are Never Ever Getting Back Together.

En direct de l’univers – Spéciale du jour de l’An / ICI Radio-Canada Télé / 19 h

L’identité des invités de France Beaudoin demeure secrète, tout comme celle des chanteurs qui défileront sur scène, mais on est sûrs d’une chose, étant donné le haut niveau de qualité des rendez-vous hebdomadaires, ce sera une émission de qualité. (rediffusion le 1er janvier à 18 h 30)

LOL :-) / TVA / 19 h 30

Cette émission inédite regroupe les meilleurs moments des 13 épisodes qui composaient la huitième saison du sitcom québécois, diffusée en début d’année 2018.

ALT 2018 : On ferme l’année / VRAK / 20 h

Pierre-Yves Roy-Desmarais reçoit Les Trois Accords. Guillaume Pineault, Rose-Aimée Automne T. Morin, Kevin Raphael, Sarah Moffet, Jean-François Provençal et Valérie Roberts participent au rendez-vous à titre de collaborateurs.

À l’année prochaine / ICI Radio-Canada Télé / 20 h 30

La 10e édition de cette spéciale de fin d’année de Philippe Laguë, Pierre Verville, Michèle Deslauriers et Dominic Paquet a été captée au Club Soda de Montréal. (rediffusion le 2 janvier à 20 h)

Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve / ABC / 20 h

En direct de Times Square, en plein cœur de New York, Ryan Seacrest anime ce rendez-vous musical auquel participent Christina Aguilera, Shawn Mendes, Camila Cabello, Halsey, Ciara, Weezer, The Chainsmokers, Dua Lipa, Charlie Puth, New Kids on the Block, Maren Morris et Macklemore.

Infoman 2018 / ICI Radio-Canada Télé / 22 h

Photo courtoisie

Jean-René Dufort et ses acolytes décortiquent l’actualité des 12 derniers mois. On nous annonce qu’il sera notamment question de cannabis, de caravanes de migrants, de Donald Trump et d’appropriation culturelle. (rediffusion le 1er janvier à 20 h)

NBC’s New Year’s Eve / NBC / 22 h

Ce grand rendez-vous musical est piloté par Carson Daly, Leslie Jones et Chrissy Teigen qui reçoivent Kelly Clarkson, John Legend, Andy Grammer, Diana Ross, Blake Shelton et Keith Urban.

Bye Bye 2018 / ICI Radio-Canada Télé / 23 h

Photo courtoisie

La revue humoristique célèbre son 50e anniversaire avec Anne Dorval, Véronique Claveau, Pierre Brassard, Patrice L’Écuyer, Claude Legault... et plusieurs artistes avec lesquels des millions de Québécois ont défoncé les années au fil du temps, à commencer par Dominique Michel, Véronique Cloutier, les membres de Rock et Belles Oreilles, René Simard, Pauline Martin, Louis Morissette et Yves Jacques. Simon-Olivier Fecteau réalise. Elle sera suivie d’une émission spéciale tournée en coulisses. (rediffusion le 1er janvier à 21 h)

Mardi 1er janvier

Babe / TVA / 6 h 15

Photo courtoisie

Pour les lève-tôt qui veulent commencer l’année du bon pied en regardant un film bourré de bons sentiments. Cette comédie fantaisiste australienne de Chris Noonan qui brosse le portrait d’un porcelet qui apprend à garder les moutons accroche automatiquement un (large) sourire au visage.

La classique hivernale / TVA Sports / 13 h

1er janvier oblige, on regarde les sportifs se démener pendant qu’on récupère des festivités du 31 décembre. La classique hivernale de hockey oppose cette année les Bruins de Boston aux Blackhawks de Chicago.

Les Bronzés / Canal+ International / 15 h 25

Pour mettre son cerveau en veilleuse et reprendre ses énergies après l’orgie de soupers et de partys de famille qui accompagne habituellement le temps des Fêtes, rien de mieux qu’une bonne séance d’écoute en rafale des trois films cultes de Patrice Leconte : Les Bronzés (1978), Les Bronzés font du ski (1979) et Les Bronzés 3 – Amis pour la vie (2006).

Chérie, j’ai réduit les enfants / VRAK / 18 h

Certes, certains effets spéciaux ont mal vieilli, mais le plaisir de regarder Rick Moranis et compagnie se démener est demeuré intact. La suite, Chérie, j’ai agrandi le bébé, est diffusée le 2 janvier. Même heure, même poste.

Vlog – Le meilleur de l’année / TVA / 19 h

Photo courtoisie

Dominic Arpin et son équipe présentent les vidéos marquantes du web des 12 derniers mois, soit celles qu’on a tous regardées en boucle pendant quelques jours... et qu’on a tous oubliées ensuite. Des personnalités québécoises reçoivent également les premiers Vlog d’or. (rediffusion le 6 janvier à 18 h 30)

Mercredi 2 janvier

Britannia / Club illico

Photo courtoisie

Série de fiction historique britannico-américaine dont l’action se déroule en 43, quand les Romains envahissent la Grande-Bretagne.

Les pays d’en haut / ICI Tou.tv Extra

Photo courtoisie

Si vous n’en pouvez plus d’attendre la quatrième saison des aventures de Séraphin et compagnie, les premiers épisodes sont offerts en ligne. Avis aux fans des Magnifiques et Lâcher prise, vous avez droit au même traitement.

Les collégiennes de Beverly Hills / V / 19 h

Photo courtoisie

Alors qu’une adaptation en comédie musicale vient d’atterrir sur Broadway, V diffuse ce film culte d’Amy Heckerling librement inspiré du roman Emma de Jane Austen. Souvenir d’une époque (1995) où personne n’était plus cool qu’Alicia Silverstone, muse branchée des vidéoclips d’Aerosmith.

Le dîner de cons / Télé-Québec / 20 h 23

Photo courtoisie

Vingt ans après sa sortie en salle, cette comédie de mœurs de Francis Veber est toujours aussi drôle, qu’on l’ait vue une, cinq, dix ou même cinquante fois. Mettant en vedette Thierry Lhermitte et Jacques Villeret en grande forme, ce film regorge de répliques cultes, comme « Il a une belle tête de vainqueur » et « Il s’appelle Juste Leblanc ».

La vérité sur la remise en forme / ICI Explora / 22 h

Vous songez à vous abonner au gym pour perdre les livres accumulées au cours des deux dernières semaines ? Ce documentaire de 60 minutes pourrait freiner vos ardeurs. Au programme des révélations : deux minutes d’exercice par semaine seraient tout ce dont une personne a besoin.