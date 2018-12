Amateurs de sport et de plein air, vous pourrez sous peu ajouter certaines marques de raquettes de tennis, de skis, de gants et de bâtons de baseball parmi les plus populaires à la longue liste de produits contrôlés par des intérêts chinois.

Dans une offre publique d’achat qui est passée plutôt inaperçue chez nous, un consortium mené par la firme chinoise Anta Sports a récemment offert d’acheter l’entreprise Amer Sports. Si elle va de l’avant, ce qui semble fort probable, cette transaction évaluée à 5,2 milliards de dollars américains céderait à la Chine plusieurs marques et produits de renom.

Pour le commun des mortels, l’entreprise Amer Sports, dont le siège social est situé en Finlande, est inconnue. Or, cette compagnie qui agissait à l’origine comme fabricant et distributeur de tabac s’est lentement mais sûrement élevée au rang de géant de la fabrication et de la distribution d’équipements de sport et de plein air.

Amer Sports omniprésent

Outre une incursion dans le monde du hockey sous la bannière Koho-Tuote dans les années 1970, c’est surtout vers la fin des années 1980 qu’Amer Sports s’est investie pleinement dans le monde du sport.

Après avoir acquis l’équipementier de golf MacGregor, dont le visage était à l’époque nul autre que celui de Jack Nicklaus, Amer Sports devait, quelques années plus tard, acheter la Wilson Sporting Goods Company, entreprise dont elle est toujours propriétaire aujourd’hui. L’autre grosse transaction allait être conclue en 1994 avec l’achat du fabricant de skis Atomic.

Que vous pratiquiez régulièrement un sport ou que vous soyez plutôt un sportif de salon, vous noterez que les produits tombant sous le contrôle d’Amer Sports sont omniprésents.

Uniquement avec sa filiale Wilson, l’entreprise fabrique les ballons officiels de la NFL et de la Ligue canadienne de football. Les raquettes de tennis Wilson, qu’utilisent de grosses pointures comme Roger Federer et Serena Williams, de même que les balles de tennis officielles de deux tournois du grand chelem et les mythiques bâtons de baseball Louisville Slugger font aussi partie de la grande famille d’Amer Sports.

Du côté du ski et des sports de plein air, Amer Sports est notamment derrière les marques Atomic, Salomon et Arc’teryx.

« Made in China » ?

Aussitôt que l’offre publique d’achat a été déposée par le consortium chinois, la question que plusieurs observateurs se demandaient concernait bien entendu le lieu où sont, ou plutôt où seront éventuellement fabriqués les divers produits de la firme finlandaise.

À l’heure actuelle, les ballons de football Wilson sont fabriqués en Ohio. Pour leur part, les skis Atomic, qui appartenaient auparavant à une entreprise autrichienne, sont encore fabriqués en Autriche. Enfin, aussi étonnant que cela puisse paraître, quelque 130 années après leur entrée sur le marché, les bâtons de baseball Louisville Slugger utilisés par les Hank Aaron, Johnny Bench et Derek Jeter au fil des ans, sont toujours fabriqués à Louisville, au Kentucky.

Toutefois, bien que les bâtons en bois Louisville Slugger soient toujours fabriqués aux États-Unis, l’entreprise a déjà externalisé la fabrication de plusieurs de ses produits, dont les bâtons de composite utilisés à la balle lente.

En se portant acquéreur de toutes ces marques, le consortium chinois sera-t-il tenté de réduire les coûts de fabrication en rapatriant toutes les opérations en Chine ?

Les marques détenues par les Chinois

Les marques que détient Amer Sports

Arc’teryx

Armada

Atomic

Bonfire

DeMarini

Mavic

Nikita

Peak Performance

Precor

Salomon

Suunto

Volant

Wilson

