Les coups de cœur de... Marie-Évelyne Lessard

L’étoile de la comédienne Marie-Évelyne Lessard brille au petit écran. Après avoir enfilé l’uniforme d’une policière dans la série 19-2, on la voit cet automne comme physiothérapeute dans la série Clash, et elle deviendra en janvier une cliente du bar de danseurs Cheval-Serpent. La Sherbrookoise d’origine devenue une Montréalaise d’adoption nous présente ses adresses chouchoutes, partout en ville.

Le restaurant préféré ?

Le Tapéo est un restaurant assez dur à battre ! Les tapas y sont évidemment excellentes, et comme je suis le genre de personne qui aime goûter à tout, c’est vraiment mon genre d’endroit. Le service est également parfait et je trouve que l’ambiance est propice à une petite soirée en amoureux ou entre amis. Il y a aussi la Fenêtre sur Kaboul, un resto afghan, qui est un Apportez votre vin. C’est un endroit parfait pour un anniversaire. Il y en a pour tous les goûts : tant pour les végétariens que pour les carnivores. Finalement, pour la pizza, je dois mentionner la pizzeria Moleskine sur l’avenue du Parc. Il y en a tellement, des restos, à Montréal !

Photo tirée de Facebook

L’endroit où prendre un verre ?

Le Nhâu bar, qui est situé au sous-sol, dans le même immeuble que le restaurant Hà. On y va pour leurs délicieux cocktails, le décor et l’ambiance. Il y a également le Royal que j’aime bien. C’est également situé dans un sous-sol, en dessous du bar à vin le Rouge Gorge. C’est super intime et raffiné. C’est feutré et tu ne sais pas trop si c’est le jour ou la nuit. Ce sont des incontournables pour les cocktails. Sinon, pour une bonne bière entre amis, la brasserie L’Isle de Garde est une adresse que j’adore. Il faut juste arriver tôt, parce que ça se remplit vite.

Photo tirée de Facebook

L’activité préférée ?

J’adore lire et trouver du temps pour dévorer des romans d’auteurs contemporains. Il y en a tellement de bons ! J’aime aussi jouer au basket et m’entraîner. J’aime vraiment me garder en forme. J’ai joué longtemps au basket. Je me cherche toujours des équipes !

Une adresse secrète à découvrir ?

La pâtisserie Au Kouign Amann. C’est une boulangerie de spécialités bretonnes. C’est situé sur Mont-Royal. Il y a une espèce de galette qui a la texture d’un croissant et qui est remplie de beurre. C’est meilleur que la galette des Rois. C’est gras et c’est tellement bon !

Photo courtoisie, Alison Slattery Photography

L’événement culturel le plus couru ?

Lorsque je n’avais pas d’enfants, je courais la Nuit blanche, mais maintenant que j’ai des enfants, je te dirais aujourd’hui le Festival Nuits d’Afrique. C’est vraiment convivial, coloré et chaleureux. Il y a un marché public, une zone pour la famille. On découvre des artistes de la musique du monde. On est vraiment dans la joie.

Photos d’archives

Si j’étais maire de Montréal, je... ?

Je serais trop découragée ! J’essaierais toutefois de mettre en valeur tous les quartiers. Je trouve qu’il y a certains quartiers qui ne sont pas assez mis en valeur. Aussi, s’il y avait plus de lignes de métro, je crois vraiment que l’on pourrait découvrir plusieurs caractéristiques propres à chaque quartier. Je suis sûre que, culturellement, il y aurait plus de choses à découvrir.

Que possède Montréal que les autres villes n’ont pas ?

À la fois très vivante et très diversifiée, mais à la fois calme et courtoise pour une grande ville. Il y a presque un côté village avec une belle vie de quartier. L’offre de la gastronomie et de la culture à Montréal par habitant est tellement grande. C’est hallucinant et la qualité est là. Montréal regorge aussi de parcs et de verdure. C’est sûr qu’on s’en rend compte quand on fait Montréal à pied.

Le plus beau souvenir de la métropole ?

Je suis Sherbrookoise d’origine, et lorsque j’étudiais à Saint-Hyacinthe en théâtre, on venait à Montréal pour voir des pièces. C’était impressionnant, car on voyait en vrai des acteurs que l’on étudiait dans nos livres. C’était aussi impressionnant de se promener sur la rue Sainte-Catherine. C’était surtout le fait de découvrir à quel point il pouvait se passer des choses dans cette ville : les drag-queens sur le coin de la rue, les Foufounes électriques, le théâtre expérimental, les restos libanais et portugais... tout ça, c’était dépaysant !

Un mot pour décrire Montréal ?

Adoption. C’est une ville qu’on adopte facilement. C’est une ville d’adoption aussi. C’est une terre de paix.