Les mille vies de Marc Fournier

Si tout le monde soupire lorsque son alter ego Yves Jacob entre au poste 31, le comédien Marc Fournier, lui, fait plutôt sourire. Cet autodidacte sympathique a travaillé fort pour se retrouver enfin dans l’œil du public. Rencontre avec un persévérant!

Marc, comment le rôle d’Yves Jacob est-il arrivé dans votre vie?

J’ai fait plusieurs auditions ici et là avant de l’obtenir, ce qui m’a permis de me forger une bonne réputation. Un jour, j’ai reçu un courriel dans lequel on m’offrait un rôle dans une nouvelle série qui s’appelait District 31, écrite par Luc Dionne. J’étais heureux, car je suis un grand admirateur de Luc Dionne. Je pense même que ma première envie de devenir acteur, je l’ai eue en regardant Omertà.

Vous avez donc immédiatement accepté le rôle...

Même pas, parce que malgré mon intérêt, quand j’ai lu en détail la proposition, j’ai réalisé que j’avais seulement deux jours de tournage de prévus dans la peau d’Yves Jacob. J’ai appelé mon gérant en lui disant que ça serait sûrement mieux que je refuse et que j’attende de voir si quelque chose de plus substantiel allait m’être offert. C’est là que la responsable de la distribution de l’émission m’a téléphoné pour me dire que, selon elle, ce personnage n’en resterait pas là. Elle avait bien raison.

Qu’est-il arrivé par la suite?

Il semble que, dès ma première chicane avec le personnage de Pouliot (Sébastien Delorme), les réseaux sociaux se soient enflammés. Plus tard, Luc Dionne m’a dit avoir aimé ce que j’avais fait. Nous en sommes à la saison trois et je suis encore là...

Jouer dans District 31, ça ne change pas le monde, sauf que...

J’ai commencé ma carrière d’acteur sur le tard. À 30 ans, j’ai décidé de prendre le taureau par les cornes et de me former au jeu à l’aide d’ateliers. Je me suis d’abord intéressé au cinéma de répertoire et à des séries web écrites sur un coin de table avec beaucoup d’amour. Pour moi, chaque figuration ou réplique de plus a été un gain magnifique. Petit à petit, mon entourage m’a parlé de ce que je faisais, puis ç’a débordé, mais, avec District 31, ça n’a aucune commune mesure! C’est une adaptation que je vis avec beaucoup de plaisir.

Qu’est-ce que les gens vous disent dans la rue?

Ils me disent presque tous la même chose: «Vous, on ne vous aime pas, mais vous faites du bon boulot!»

Est-ce troublant de sortir de l’anonymat grâce à un rôle de vilain?

J’aime l’impact d’un «vilain» dans une série. Pour qu’un personnage devienne un héros, il lui faut un adversaire à sa taille. C’est certain qu’un rôle de «gentil» attire plus facilement l’amour du public, mais j’aime bien que le «méchant» fasse réfléchir les gens. Ils sont obligés de se positionner face à lui. C’est rempli de zones grises dans lesquelles j’aime jouer.

Comment avez-vous bâti le personnage?

Luc Dionne avait déjà établi à la base qu’Yves Jacob était un ancien enquêteur transféré aux affaires internes parce qu’il a eu des problèmes d’alcool et qu’il s’était endormi pendant une mission. À partir de ça, il a fallu que je trouve sa propre façon d’être désagréable. J’ai fouillé des côtés plus sombres de ma personnalité.

Que faisiez-vous avant d’entreprendre votre carrière d’acteur?

Ç’a été une voie remplie de sorties d’autoroute! J’ai touché au jeu au secondaire, mais au cégep, je me suis plutôt tourné vers la musique. J’ai formé avec des amis le groupe Féroce F.E.T.A., avec lequel nous avons gagné le concours «Cégeps en spectacle» à Trois-Rivières, avant d’être battus en finale par Isabelle Boulay. J’ai également été avocat pendant six mois après avoir étudié le droit.

Pourquoi avez-vous laissé tomber votre carrière d’avocat?

Féroce F.E.T.A. a gagné l’ancien concours «L’empire des futures stars» la veille de mon examen de droit fiscal. Nous avons fêté un peu fort et, le lendemain matin, je ne me suis pas présenté, préférant faire du rock dans ma vie. Ainsi, je n’ai jamais passé mon barreau.

Et qu’est-ce qui vous a amené au jeu?

En 2000, une troupe de théâtre de Trois-Rivières m’a demandé de participer à sa pièce. Le déclic s’est fait et j’ai demandé à ma blonde si elle acceptait que je me réoriente. Elle m’a donné cinq ans pour y arriver. Nous sommes 18 ans plus tard, et mes expériences sont toujours de plus en plus intéressantes!

Le rôle d’Yves Jacob facilite-t-il déjà votre parcours?

C’est certain que le téléphone sonne plus. Je reçois, entre autres, des offres de théâtre auxquelles je n’aurais jamais aspiré. Mais il me reste du temps, j’en veux plus.

Qu’attendons-nous pour Yves Jacob dans les prochains épisodes?

Je n’en sais pas beaucoup plus que les téléspectateurs, mis à part le fait que je reviens en janvier. J’ai demandé à Luc Dionne si Yves allait de plus en plus attirer la sympathie des autres et il m’a clairement répondu: «Ceux qui pensent qu’Yves Jacob est un "picosseux" n’ont encore rien vu. Quand il mord une proie, il ne lâche pas le morceau!»

