Les rivières se déchaînent

Le redoux des derniers jours a fait grossir plusieurs cours d’eau à des niveaux inquiétants, samedi, forçant l’évacuation d’une vingtaine de résidents et la fermeture de plusieurs routes à travers le territoire québécois.

Les autorités de municipalités riveraines étaient sur un pied d’alerte alors que les niveaux montaient d’heure en heure. C’était le cas dans la région de Québec et les alentours, où quelque 40 millimètres de pluie sont tombés.

Les rivières Chaudière, en Beauce, et Yamaska, en Montérégie, ont notamment profité de la chaleur et des précipitations généreuses pour s’aventurer à l’extérieur de leur lit.

Si le niveau avait encore augmenté d’un peu plus d’un mètre, la situation aurait été considérée comme une « inondation majeure » par le ministère de la Sécurité publique. Des inondations mineures ont aussi été constatées dans quatre autres municipalités des environs.

« On est toujours en mode surveillance. Le niveau devrait se stabiliser dans les prochaines heures », a assuré, samedi soir, Alain Busque, directeur sécurité civile et incendie de Saint-Joseph-de-Beauce.

« Un premier embâcle a été défait. En descendant, ça s’est bouché en contrebas. On l’a défait là aussi. Les champs et les routes se sont ensuite vidés et tout est revenu à l’ordre », a rapporté la mairesse Marie Gratton, qui a enclenché des « mesures d’urgence » tôt le matin.