Noël en lumière

Les Floridiens ne font jamais­­­ les choses à moitié ! À preuve, pour la période des Fêtes, des rues entières sont décorées de mille et une lumières pour offrir un spectacle féerique ! Et ce, malgré les factures d’électricité salées qui risquent d’en découler ! Lumières, personnages gonflables, musique, effets spéciaux, tout y passe ! Nous vous présentons ici des rues spectaculaires qui vous en mettront plein la vue.

Une forêt enchantée

Que diriez-vous d’une balade dans une forêt enchantée au temps des fêtes ?

Tous les ans, à l’est de la NE 16th Avenue à North Miami, les résidents de la 137th Terrace qui se termine en cul-de-sac décorent leur résidence de façon spectaculaire. De plus, des milliers de lumières parent aussi les arbres matures formant ainsi une canopée scintillante.

Photo courtoisie, Marie Poupart

L’effet est magique ! Vous aurez l’impression de traverser un tunnel lumineux ! Petit conseil, rendez-vous tôt pour éviter le trafic. Depuis 30 ans, cette allée qui porte le nom d’Enchanted Place attire, à la période de Noël, des centaines de visiteurs ! Et n’oubliez pas vos sous, car sur place, on vous proposera de faire des dons qui seront ensuite versés à des organismes de charité.

Une discothèque à ciel ouvert

Quand on roule sur le Spanish River Blvd en allant vers l’ouest de la US 1, impossible de manquer la NW 5th Avenue à Boca Raton. Elle brille tant qu’on dirait une grande discothèque à ciel ouvert ! Et que dire des personnages gonflables ! Ils ont littéralement pris d’assaut la rue ! Michael, un résident qui a mis une quarantaine d’heures à décorer sa maison n’arrive même pas à déterminer le nombre exact de ces figurines plantées sur son terrain. « Mes voisins et moi le faisons pour faire plaisir aux enfants. D’ailleurs, chaque année, nous recevons par la poste de nombreux remerciements de familles qui ont apprécié leur visite », dit-il ! L’endroit est aussi fort populaire pour les selfies. Des dizaines de personnes se prennent en photo devant ces impressionnantes décorations. À voir absolument !

Photo courtoisie, Marie Poupart

Lumière, crèche et fabrique du père Noël

Tout le monde connaît la maison des Macek à Pompano sur la SE 6th Street. C’est l’une des attractions les plus courues de la ville à cette période de l’année. Depuis quinze ans déjà, 170 000 lumières illuminent la résidence. Imaginez la facture d’électricité ! Un architecte aidé de trois hommes a mis un mois pour installer tout ça ! L’immense arbre brillant de tous ses feux est on ne peut plus impressionnant ! Une crèche et même la fabrique du père Noël complètent le décor. Un petit coin repos autour d’un joli feu ajoute aussi à la magie. Plusieurs autres résidences de la rue sont aussi décorées. D’ailleurs, une mention spéciale pour celle du voisin avec son village polaire et son train électrique. Sans contredit, un incontournable à Pompano !

Deux sapins exceptionnels

Delray Beach, un peu au nord de Fort Lauderdale offre tout un spectacle avec son sapin géant de 100 pieds de hauteur, ses 3114 branches et ses 217 980 lumières DEL ! Il est considéré comme l’un des plus beaux sapins de tout le pays et l’on fête cette année son 25e anniversaire ! À l’intérieur se cache tout un village de Noël. En décembre, un carrousel, un minigolf et une véritable patinoire de glace font la joie des enfants. Le père Noël est même au rendez-vous dans sa maison de style Key West.

Photo courtoisie, Marie Poupart

Enfin, le seul et unique sapin de sable se trouve évidemment en Floride, à West Palm Beach. Sandi, qui décore le centre-ville de West Palm Beach depuis 2011, fait 35 pieds et contient près de 800 tonnes de sable ! Magnifique le jour, il l’est encore plus la nuit alors qu’il s’illumine dans un spectacle de son et lumière des plus fascinants.

► Pour en savoir plus, suivez notre collaboratrice Marie Poupart sur Facebook.