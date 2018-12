Noël joyeux grâce aux voisins

Photo David Prince Alicia, 9 ans, Rose, 7 ans, Mathilde, 6 ans, Florence, 6 ans, Olivia, 3 ans et Béatrice Rivard, 1 an, en compagnie de leurs parents, Mathieu Rivard et Anne-Marie Brochu, passent leurs journées chez leurs grands-parents maternels depuis que leur maison a été incendiée dimanche.