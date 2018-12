NON à la baisse des taxes scolaires

Avec sa réforme de la taxation scolaire, le gouvernement Legault va permettre aux mieux nantis de bénéficier d’une alléchante baisse de fardeau fiscal, et ce, sur le dos de tous les contribuables imposables.

Quand une réforme caquiste permet au premier ministre et à ses riches ministres d’encaisser des baisses de taxes dix fois supérieures au contribuable à revenu moyen, c’est socialement inacceptable.

Imaginez-vous maintenant que les baisses accordées aux très riches dépassent 100 fois et même plus l’allègement accordé à la classe moyenne ! Ça défie l’entendement. C’est tout simplement scandaleux.

Pourquoi ? Parce que les substantielles baisses de taxes scolaires que les riches obtiendront, ce sont collectivement les 4,2 millions de contribuables imposables qui vont devoir assumer la facture à même les impôts et taxes.

Dans Le Journal de mercredi, mes collègues Patrick Bellerose et Philippe Langlois dressaient notamment une liste des économies qu’allaient réaliser certains hommes clés du gouvernement Legault lorsque la réforme sera pleinement réalisée.

Bien sûr, on est très loin des super riches qui n’économiseront annuellement avec leurs spacieuses résidences rien de moins que 10 000 $, 20 000 $, 30 000 $ ou même plus de 100 000 $, quand on fait référence au château de la famille Desmarais à Sagard.