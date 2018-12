Photos souvenirs: Judi Richards

De Toronto à Montréal

Photo d’archives

Née à Toronto et diplômée en ballet classique à 16 ans, Judi avait fait ses débuts sur scène dans la pièce Anne... la maison aux pignons verts, puis participé à diverses séries télé à CBC et CTV, notamment aux côtés de Steve Martin et Kenny Rogers, puis elle déménagea à Montréal et devint choriste.

Choriste pour Yvon

Photo d’archives

Arrivée à Montréal en 1970, Judi a aussitôt travaillé comme choriste pour les plus grands dont Ginette Reno, Jean-Pierre Ferland, Diane Dufresne et un certain... Yvon Deschamps qu’elle épousait l’année suivante. Près de 35 ans plus tard (trois filles et plusieurs petits-enfants) le couple montait sur scène en 2006 avec un spectacle d’humour très populaire coécrit ensemble Judi et Yvon font une scène.

Toulouse

Photo d’archives

La formation Toulouse, Laurie Niedzielski, Judi Richards et Liette Lomez, allait de succès en succès avec leurs chansons rythmées truffées d’harmonies vocales, des pièces telles It always happens this way (C’est toujours à recommencer), Lindberg II une adaptation disco de la chanson de Robert Charlebois et Funkysation. En 1980, elles animaient même leur propre émission Toulouse Extra à TVA.

Le premier trophée

Photo d’archives

Le groupe Toulouse, fondé en 1975, remportait quelques années plus tard, en 1979, le premier trophée Félix de l’histoire du gala de l’Adisq pour leur album Taxi pour une nuit blanche (Funkysation). À l’époque le trio était composé de Judi Richards, Laurie Niedzielski et Heather Gauthier (photo).

En solo

Photo d’archives

En 1994, il y a déjà 25 ans (photo), Judi Richards lançait un premier album solo en carrière intitulé Touche pas et elle remportait le Félix du meilleur album country-folk l’année suivante. C’était près de dix ans après la dissolution du groupe Toulouse et après avoir composé plusieurs chansons pour d’autres artistes. Décidément certains chanceux ne changent pas beaucoup avec le temps.

► Judi Richards a récemment lancé l’album Héritage sur lequel elle reprend avec ses filles Karine et Sarah-Émilie Deschamps des succès de Simon & Garfunkel, Joni Mitchell, James Taylor et Joe Cocker notamment. Aussi la chanson Aimons-nous, écrite par Yvon Deschamps.

► Les trois chanteuses interprètent les pièces tirées de cet album sur scène, en plus de classiques du temps des Fêtes, d’anecdotes et de confidences. Elles comptent en faire une tradition annuelle. Voir judirichards.info/shows.

► Judi Richards s’implique depuis toujours auprès d’organismes charitables, notamment à la Fondation Yvon Deschamps qui permet d’améliorer la situation de jeunes du quartier Centre-Sud. Près de 2000 enfants profitent des programmes offerts grâce à la fondation chaque année.

► Judi donne aussi des conférences où elle partage son expérience de vie et son implication auprès des femmes en difficulté.