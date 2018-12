Pourquoi la musique de Noël polarise autant? On en parle avec Safia Nolin et Elliot Maginot!

Sortez les grelots!

On profite des Fêtes pour répondre à une question de feeling qui divise carrément la population.

D’un côté, on retrouve celles et ceux qui s’excitent à l’énième écoute d’All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey.

De l’autre, il y a les mélomanes qui préféreraient être sourds en décembre.

Pourquoi la musique de Noël polarise autant?

Élise Jetté en parle avec deux artistes qui en raffolent – Safia Nolin et Elliot Maginot.

André Péloquin en jase avec Étienne Forest, un «musicologue» des chansons du genre.

En complément: Philippe Melbourne Dufour livre un dossier sur la chanson Do They Know It's Christmas?.