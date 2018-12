Que vous dit votre chien?

Pour les Fêtes, on se réunit en famille. Ainsi, vos enfants vont côtoyer le caniche de tante Lucille ou le berger allemand de l’oncle Simon. Or, la majorité des morsures de chiens se produisent chez les enfants et le sont par des chiens connus de ceux-ci.

La fondation Humanimo offre un guide gratuit de 25 pages (humanimo.org/guide) sur le langage canin pour apprendre aux parents les bases de la communication avec les chiens afin de prévenir les morsures chez les enfants. Voici un quiz pour voir si vous connaissez le langage corporel des chiens.

Mon enfant peut approcher ce chien sans gêne et en toute sécurité. Vrai ou faux ?

1. Faux

Photo courtoisie Un chien qui détourne la tête et le regard démontre qu’il est inquiet, craintif ou stressé. Il souhaite qu’on le laisse tranquille. Si on insiste, certains chiens pourraient se sentir coincés et finir mordre.