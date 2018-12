Retour du froid au Québec

Après un fort redoux, le froid se réinstalle pour le temps des Fêtes au Québec.

Alors que le mercure frappait les 7 degrés à Montréal et les 3 degrés à Québec vendredi, les températures vont très vite dégringoler samedi.

La pluie qui sévit sur le Sud de la province devrait se changer en neige dans la journée, pendant que le thermomètre descendra jusqu’à -9 degrés dans la nuit de samedi à dimanche à Montréal comme à Québec.

En Estrie, un mélange de pluie et de neige est à prévoir pour la journée, avant que la température tombe à -8 durant la nuit.

La météo ne sera pas clémente non plus pour Noël. Si le soleil est au beau fixe, il faudra compter sur des températures sous les normales saisonnières. À Québec, il fera -8 lundi et mardi en journée, et entre -16 à -20 durant la nuit. À Montréal, comptez -6 en journée et entre -11 et -14 dans la nuit.

Alerte environnementale

L’Est du Québec est en alerte météo pour des pluies torrentielles. Sur la Basse-Côte-Nord, on attend entre 50 et 70 mm de pluie samedi, alors qu’en Gaspésie et sur la Côte-Nord, une quinzaine de millimètres de pluie devraient s’ajouter aux 40 mm déjà tombés.

Des ondes de tempêtes sont aussi à prévoir dans tout l’estuaire du Saint-Laurent.