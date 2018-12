Sean Monahan : de l’hôpital au piédestal

Il y a quelques mois à peine, Sean Monahan se remettait de quatre opérations. À quelques jours des vacances de Noël, l’attaquant des Flames de Calgary est malgré tout en voie de connaître de loin sa meilleure saison en carrière.

Bien qu’il ne soit âgé que de 24 ans, Monahan compte déjà six saisons d’au moins 20 buts dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Samedi matin, il revendiquait 21 buts et 40 points en 36 matchs. Son rythme de production pourrait lui permettre de fracasser ses marques personnelles de 31 buts et 64 points.

Pourtant, rien ne laissait présager un tel rendement, puisque l’Ontarien est passé sous le bistouri pour traiter des blessures au poignet et à l’aine ainsi que deux hernies, au mois d’avril.

«Évidemment, quand tu passes un été comme celui-là avec toutes ces interventions chirurgicales, le but est de commencer la saison suivante en santé, a dit Monahan, selon le site officiel de la LNH. Quand tu te sens bien et que l’état d’esprit est bon, c’est dans ces moments que tu entames les matchs à ton meilleur.»

«C’était un long été. C’était frustrant par moments, mais au fil du temps, tu te sens mieux et c’est excitant. Les transactions effectuées par l'équipe cet été m’ont enthousiasmé et c’est une année importante pour l’équipe.»

Monahan fait référence aux acquisitions d’Elias Lindholm et de Noah Hanifin. Leur rendement a par ailleurs permis aux Flames d’occuper le premier rang dans la section Pacifique en vertu d’une fiche de 22-11-3, avant les rencontres de samedi. Sans oublier les performances incroyables de Johnny Gaudreau, qui figurait samedi au sein du top 10 des pointeurs de la LNH.

Monahan évolue par ailleurs avec Gaudreau et Lindholm, qu’il n’a pas manqué de louanger. «Je crois qu’il est un grand joueur depuis ses débuts dans cette ligue», a-t-il dit à propos de Lindholm. «Quand [Gaudreau] a la rondelle, il suffit de trouver un espace ouvert», a-t-il avancé à l’endroit de Gaudreau.

S’il est élogieux envers ses coéquipiers, ceux-ci n’ont pas hésité à lui rendre la pareille. À commencer par le défenseur Travis Hamonic.

«Peu de gens savaient ce qu’il a traversé [cet été]. Ça montre quel genre de leader, de joueur et de personne il est. Il se ferme la bouche et se présente pour travailler tous les jours. Il veut gagner. Il veut marquer plus que quiconque», a dit Hamonic.

L’entraîneur-chef Bill Peters a quant à lui parlé de tous les aspects du jeu de Monahan qui font de lui un excellent soldat.

«Il est très fier de sa façon de jouer présentement. Il est bon défensivement et s’applique sur les mises au jeu. Je vois chez lui tous les petits détails qui font la différence dans un match. Il peut jouer contre n’importe qui.»

«Il est jeune et va continuer de s’améliorer lors des prochaines années. Il veut être de toutes les situations. Il veut qu’on puisse compter sur lui et nous comptons effectivement sur lui.»

S’il demeure en santé, Monahan pourrait ainsi être l’une des pièces maîtresses des Flames s’ils espèrent prolonger leur saison au printemps. Et le joueur de centre semble prêt.