Simon Després s’envole pour la Suisse

Le Rocket de Laval a libéré le défenseur Simon Després de son contrat d’essai professionnel pour qu’il puisse s’envoler pour l’Europe, où il représentera le Canada pour à l’occasion de la Coupe Spengler.

C’est du moins ce qu’a rapporté la chaîne radiophonique 91,9 Sport, samedi. Pour l’instant, ni le club-école du Canadien de Montréal, ni Després n’ont confirmé ou infirmé la thèse d’un retour à Laval après le tournoi, qui se déroulera en Suisse, du 26 au 31 décembre.

«Le groupe d’entraîneurs et toute l’organisation du Rocket de Laval souhaitent la meilleure des chances à Simon Després, qui s’envole aujourd’hui vers Davos en Suisse pour représenter le Canada à la coupe Spengler», a écrit l’organisation par l’entremise de son compte Twitter.

Après avoir refusé un contrat de la Ligue américaine au terme du camp d’entraînement du Tricolore, l’arrière québécois de 27 ans a finalement accepté un contrat d’essai dans le but de se remettre en forme en vue de la Coupe Spengler. Il a marqué un but et ajouté une aide en cinq rencontres, conservant un différentiel de -2.

Sélectionné au premier tour, 30e au total, par les Penguins de Pittsburgh lors du repêchage en 2009, Després a disputé 193 parties dans la Ligue nationale de hockey (LNH) avec les Penguins et les Ducks d’Anaheim. Il a porté les couleurs du Slovan de Bratislava, dans la Ligue continentale de hockey (KHL), lors de la dernière campagne.

Par ailleurs, les représentants de l'unifolié ont raflé les trois dernières éditions de la Coupe Spengler.