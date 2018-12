À la fois sorcières modernes et vulgarisatrices, les trois filles du blogue Les Trappeuses – l’une des plus importantes plateformes web écoresponsables de la francophonie – proposent des recettes pour la peau et les cheveux à base d’ingrédients naturels dans un livre pratique qui donne envie de « cuisiner » ces produits au plus vite, À fleur de pots.

La fabrication des cosmétiques maison ouvre la porte à une panoplie de produits faits avec des ingrédients simples, comme les huiles végétales, le bicarbonate de soude et les huiles essentielles. Les produits à concocter soi-même sont variés, allant du baume à lèvres aux produits anti-frisottis pour les cheveux, en passant par les exfoliants et l’indispensable huile chasse-bibittes. Photo courtoisie, Les Éditions de l'Homme

Dans le livre, Marie Beaupré, Mariane Gaudreau et Audrey Woods font le point sur les différents ingrédients qu’on retrouve dans les produits industriels. Elles nomment même une liste de composants « pas propres propres » qu’il vaut mieux éviter, comme les parabènes et le triclosan.

Elles préfèrent la cire d’abeille, l’huile de ricin, l’argile grise du Kamouraska et le vinaigre de cidre, et indiquent toutes les propriétés des huiles essentielles de manière à faire des choix éclairés.

« C’est fou comme les gens ont l’air de triper sur le fait main et les cosmétiques ! », s’exclame Audrey Woods, en entrevue. « Les gens s’intéressent plus à ce qu’ils consomment dans leur alimentation, mais on voit aussi que cette tendance s’applique à l’égard des cosmétiques. Les gens veulent savoir ce qu’ils se mettent sur la peau. Ils veulent aller vers le naturel. »

« De plus en plus de gens sont conscients de l’impact négatif de certains ingrédients sur l’environnement et sur la santé. D’année en année, le blogue a de plus en plus de lecteurs », dit-elle.

Quelques ingrédients

Dans les produits industriels, la liste des composants utilisés fait parfois sourciller. « On se rend compte que ces ingrédients ne sont pas vraiment nécessaires. On peut y aller simplement, avec quelques éléments de base. On n’est pas obligé de se mettre 500 ingrédients sur la peau chaque jour. »

La solution ? Cibler quelques ingrédients, choisir ses recettes et fabriquer ses propres produits. Ce que font Les Trappeuses. « On peut faire un déo ou de la pâte à dents avec des composants similaires. C’est la même chose pour les bases, pour le visage et le corps : c’est toujours les mêmes ingrédients qui reviennent. On devient un peu plus minimalistes... »

On peut donc faire dans sa cuisine, avec un minimum d’équipement, son démaquillant, son hydratant, un sérum pour le visage, un baume à lèvres, un déodorant, un baume pour le corps. « On peut vraiment faire une panoplie de cosmétiques. C’est à la portée de tous. On se rend compte que ces ingrédients, soit on les a dans notre garde-manger, soit on peut les acheter dans une épicerie d’aliments naturels, ou en ligne. »

Facile ou pas à fabriquer ? « C’est plus facile que faire un gâteau ! La plupart du temps, il suffit de mélanger des ingrédients, à froid. Si on utilise la cire ou des beurres, il faut les faire fondre. »