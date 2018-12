Pacioretty et Stastny: un duo qui se fait attendre

LAS VEGAS | Il y a de ces rendez-vous attendus qui sont parfois ratés. C’est un peu ce qui se passe, depuis le début de la saison, avec Paul Stastny et Max Pacioretty.

Coéquipier de l’ancien capitaine du Canadien sur la scène internationale, Stastny trépignait d’impatience à l’idée de renouer avec son ancien compagnon de trio lorsque les Golden Knights et le Tricolore ont conclu leur transaction au début de septembre.

« Nous nous sommes appelés le soir même. On était excité à l’idée de se joindre à une nouvelle équipe ensemble et de recommencer à neuf au même endroit, a raconté Stastny à l’auteur de ces lignes. Nos femmes sont de bonnes amies, nos familles sont proches l’une de l’autre. Ça rend les choses plus faciles loin de la glace. »

Les deux Américains s’attendaient à ce qu’il en soit de même sur la patinoire. La malchance en a toutefois voulu autrement.

Situation frustrante

Victime d’une blessure à un genou dès le troisième match de la saison, le patineur de 32 ans a raté les 30 rencontres suivantes. Puis, à son retour, ce fut au tour de Pacioretty de se retrouver à la clinique.

« Disons qu’on n’a pas vraiment eu l’occasion de jouer ensemble. C’est arrivé à New York, puis Patch s’est blessé. J’ai hâte de jouer avec lui, mais je veux surtout qu’il se remette complètement de sa blessure pour éviter de traîner ça toute la saison », a confié Stastny.

D’ailleurs, après un début de saison difficile, Pacioretty était sur une bonne lancée lorsqu’il est tombé au combat, à mi-chemin du match du 17 décembre à Columbus. Il venait de récolter 17 points, dont 8 buts, en 16 rencontres.

« C’est une situation très frustrante pour lui. Pendant une séquence d’une dizaine de matchs, il jouait bien, il marquait des buts et il obtenait beaucoup d’occasions, a reconnu Gerard Gallant. Son jeu s’en allait vraiment dans la bonne direction. Nous avons hâte de le revoir en santé et de saluer son retour. »

La durée de l’absence de Pacioretty, blessé au bas du corps, demeure indéterminée.

Mince retour sur l’investissement

Quant à Stastny, acquis sur le marché des joueurs autonomes pour la somme de 6,5 M$ pour chacune des trois prochaines saisons, il est cette saison le joueur le mieux payé de cette formation. Disons que pour l’instant, le retour sur l’investissement se fait plutôt mince pour les Golden Knights.

Toutefois, le fils de Peter Stastny semble lentement retrouver ses repères. Auteur d’une soirée de deux points au Madison Square Garden, il a inscrit le but gagnant lors du match des Knights.

« Il va me falloir quelques rencontres de plus pour être totalement à mon aise, mais je me sens mieux de match en match. Tu as beau vouloir travailler certains aspects de ton jeu à l’entraînement, mais ce n’est jamais identique à une situation de match », a-t-il fait valoir.

« J’ai manqué deux mois d’activité. C’est beaucoup de temps. Et j’ai recommencé à patiner seulement deux semaines avant mon retour », a-t-il ajouté.

Disons qu’avec l’excellente séquence que traversent les Golden Knights, Stastny n’a pas à s’imposer une pression supplémentaire.