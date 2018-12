Un Luchini drôle et émouvant

Nouveau film du réalisateur français Hervé Mimran (Tout ce qui brille), Un homme pressé s’inspire d’une histoire vraie, celle de Christian Streiff, ancien patron de PSA Peugeot Citroën, dont la vie a basculé il y a une dizaine d’années quand il a été victime d’un AVC. Cet événement l’a ultimement poussé à changer son rythme de vie.

Hervé Mimran a utilisé la base de cette histoire pour construire une comédie dramatique imparfaite, mais touchante. Un homme pressé suit le parcours d’Alain (Fabrice Luchini), un homme d’affaires respecté et brillant qui a consacré toute sa vie à son travail, au détriment de sa famille. Un jour, il s’effondre au sol, victime d’un AVC. Transporté rapidement à l’hôpital, il réussira à s’en tirer avec seulement quelques séquelles, dont des problèmes de mémoire et d’élocution.

Alain tentera tout de même de reprendre le boulot rapidement. Mais comme il est incapable d’être aussi performant qu’avant, il se fera éventuellement montrer la porte par les dirigeants de son entreprise. Cette nouvelle réalité lui permettra de prendre conscience que sa propre vie lui a échappé pendant toutes les années qu’il a consacrées à sa carrière.

Rattraper le temps perdu

Hervé Mimran a eu la main heureuse en décidant de confier le rôle principal de son film à Fabrice Luchini. Il est plutôt cocasse de voir un comédien réputé pour sa grande maîtrise de la langue française déballer des phrases incompréhensibles parce qu’il mélange constamment les mots et les syllabes. Jouant avec une certaine retenue, Luchini parvient d’ailleurs à insuffler une grande dose d’humanité à ce personnage.

La performance de Luchini, les rapprochements touchants entre Alain et sa fille (Rebecca Marder), et la relation chaleureuse et amicale entre Alain et son orthophoniste (excellente Leila Bekhti) font partie des points forts de ce film qui navigue assez bien entre la comédie et le drame. En revanche, on pourra reprocher à ce récit initiatique d’accumuler les clichés, de tourner un peu en rond à mi-parcours et de se conclure sur une finale symbolique un peu trop prévisible.

À l’affiche maintenant au Québec.

Un homme pressé (3/5)

Une comédie dramatique de Hervé Mimran avec Fabrice Luchini, Leila Bekhti et Yves Jacques.