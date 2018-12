Une décision venue de nulle part

Le président Trump a annoncé jeudi sa décision de retirer entièrement les troupes américaines de Syrie. Ce retrait n’est pas injustifié en soi, mais c’est la façon par laquelle cette décision a été prise et annoncée qui pose le plus de problèmes.

Les États-Unis devraient-ils rester encore longtemps en Syrie ou partir immédiatement? Il n’y a pas de réponse évidente à cette question, sur laquelle les experts sont loin de s’entendre. La Syrie est un cas difficile qui présente peu d’espoir de solution rapide, quelle que soit l’ampleur des interventions étrangères. Avant son arrivée en poste, Donald Trump a longtemps décrié la politique de son prédécesseur. Même s’il n’articulait pas les raisons de sa demande au-delà de son rejet généralisé de toutes les initiatives de l’administration Obama, il n’avait pas entièrement tort de dire que les coûts de cette opération dépassaient vraisemblablement les bénéfices. C’est probablement encore vrai aujourd’hui, malgré certains progrès dans la lutte contre Daech.

Le problème, c’est la manière

Le retrait complet immédiat n’était cependant pas la préférence de la plupart des décideurs républicains, de l’état-major militaire et des analystes du National Security Council et surtout des alliés sur le terrain, qui ont tous été pris de court par cette décision subite annoncée inopinément sur Twitter. Les critiques du retrait vont proclamer qu’il s’agit d’une victoire pour les Russes et les Iraniens, car le départ des Américains confirmera leur position prépondérante dans la région. Par contre, Il n’y a pas que du mauvais dans l’argument selon lequel ces deux rivaux des États-Unis n’ont pas beaucoup à gagner à hériter d’un panier de crabes encore plus difficile à soutenir qui leur coûtera encore plus cher. Bref, la décision de Donald Trump est défendable dans l’abstrait, mais là où le bât blesse, c’est dans la manière. La décision de retrait prise par Donald Trump a manifestement été prise sans consulter ni les décideurs militaires ni les alliés.

Ce mépris pour le processus normal d’élaboration des politiques et le manque de respect à l’égard des alliés sont au cœur de l’argumentaire présenté par le secrétaire à la Défense James Mattis pour expliquer sa démission, qui entrera en vigueur le 28 février prochain. Ce sont aussi ces deux éléments qui feront en sorte qu’un retrait qui pourrait potentiellement être défendable se transformera probablement en une erreur coûteuse pour la politique étrangère américaine. Il faut de plus ajouter que la décision de Trump n’est pas accompagnée d’un plan qui assurerait la sécurité des forces pendant leur retrait et le maintien d’un semblant d’ordre dans les zones que ces troupes étaient parvenues à sécuriser.

Crédibilité minée

Par-dessus tout, le caractère improvisé et irrationnel de cette annonce mine la crédibilité internationale des États-Unis. Le président affirme que sa décision est motivée par sa conviction que l’État islamique est vaincu, ce qui est loin d’être démontré. Daech est effectivement affaibli, mais il contrôle encore des dizaines de milliers de combattants qui n’ont pas dit leur dernier mot et le retrait américain pourrait leur fournir une brèche salutaire. De plus, ce retrait annoncé sans consultation internationale compromet encore une fois la réputation des États-Unis face à leurs alliés. Si Donald Trump devait engager son pays dans une nouvelle intervention militaire, les chances que les alliés traditionnels des Américains s’engagent à leurs côtés s’en trouvent significativement réduites. Pour la politique étrangère américaine, c’est un coût majeur et la démission de Mattis, qui jouait le rôle d’avocat du réseau d’alliances des États-Unis, donne une raison de plus aux alliés de douter de la crédibilité des engagements américains sous la gouverne de Trump.

Suite à cette annonce, le président Trump a aussi laissé entendre qu’il envisageait maintenant le retrait des troupes américaines en Afghanistan. Les experts ne s’entendent pas sur le bien-fondé d’un tel retrait, mais les alliés des États-Unis y sont encore plus fortement engagés qu’en Syrie et un mouvement significatif des Américains sans consultations préalables avec leurs alliés serait encore plus lourd de conséquences.

Trois règles fondamentales

La politique étrangère n’est pas un domaine où le président peut agir seul. Primo, pour assurer la légitimité démocratique de ses actions, il a fortement avantage à engager le Congrès dans le processus. Deuxio, pour en assurer l’efficacité opérationnelle, le président doit absolument agir de concert avec les professionnels de la défense et de la diplomatie. Tertio, pour assurer la crédibilité internationale de ses politiques, il doit évidemment agir en consultation avec ses alliés. Même si une politique est défendable, le fait d’ignorer ces trois règles fondamentales risque fort de faire en sorte qu’une décision venue de nulle part, comme celle qui vient d’être annoncée par le président Trump, ne mène nulle part.

* * *

Pierre Martin est professeur de science politique à l’Université de Montréal et directeur de la Chaire d’études politiques et économiques américaines au CÉRIUM. On peut le suivre sur Twitter: @PMartin_UdeM