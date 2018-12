Une «mentalité d’esclavagistes» dans la NFL, selon LeBron James

Le joueur-vedette des Lakers de Los Angeles LeBron James n’a pas été tendre envers la NFL, vendredi, affirmant que les propriétaires du circuit Goddell dirigeaient leurs clubs avec une «mentalité d’esclavagistes».

Présent à l’émission The Shop de la chaîne américaine HBO en compagnie du porteur de ballon des Rams de Los Angeles Todd Gurley, James n’a pas hésité à critiquer durement la ligue de football.

«Dans la NFL, ils ont un groupe d’hommes blancs qui possèdent les équipes, et ils ont une mentalité d’esclavagistes, a dit James, tel que rapporté par le réseau ESPN. C’est comme: "C’est mon équipe, vous faites tous ce que je vous demande ou je me débarrasse de vous.»

De l’avis de l’ancien des Cavaliers de Cleveland, la NFL, tout comme la NBA, ne peut exister sans ses joueurs, qui sont les artisans du spectacle.

«Les joueurs sont ceux qui permettent aux bateaux de flotter. Tous les dimanches, sans Todd Gurley et sans Odell Beckham fils, sans ces joueurs, ces hommes, il n’y a pas de football. Et c’est la même chose avec la NBA.»

Le triple récipiendaire du trophée de joueur par excellence de la finale croit que la situation est plus équitable dans la NBA, où les joueurs jouissent de plus de liberté et d’une meilleure stabilité d’emploi.

«La différence est que dans la NBA, on croit en ce que le joueur peut devenir. Le potentiel. Dans la NFL, c’est plutôt à propos de ce que tu peux faire pour moi dimanche, ou lundi ou jeudi, et si ce n’est pas bon, on passe à autre chose.»

«Je suis tellement reconnaissant envers notre commissaire [Adam Silver] dans la NBA, a poursuivi James. Ça ne le dérange pas qu’on ait des sentiments et qu’on les exprime. Ça ne dérange pas si Adam est d’accord. Au moins, il veut nous entendre. Aussi longtemps qu’on demeure constructifs et qu’on n’est pas violents, il est totalement d’accord avec cela.»