Une nuit dans les étoiles

On séjourne à l’auberge Aventure Mégantic pour le confort et la beauté des hébergements. Et bien sûr, pour les activités offertes et le ciel étoilé. Séjour agréable en perspective.

Depuis le printemps dernier, on nous promet des moments de tranquillité à l’auberge Aventure Mégantic, à Frontenac, dans les Cantons-de-l’Est. La nature environnante est si calme et généreuse qu’on se repose inévitablement chez Julie Rouillard, Francis Therrien et Jacques Boulanger. Des chambres en gîte et bien plus encore procurent une expérience inoubliable.

Douillet gîte

La jolie résidence propose quatre belles chambres et suites, toutes avec une salle de bain privée. On adore les énormes murales de papier peint et l’aspect chaleureux du bois. La chambre Céleste est féérique avec ses murales de ciel étoilé et de planète Terre. Elle accueille jusqu’à huit invités (lit double et divan-lit, chambre à l’étage avec deux lits doubles) alors que la chambre Des Pommiers reste modeste avec son grand lit. La suite Des Bouleaux porte son nom grâce à sa murale qui en présente. Elle loge cinq invités dans deux lits doubles, dont un superposé d’un lit simple. Enfin, Le Dortoir, situé dans les combles de la maison, suggère trois lits pour six invités (deux lits doubles superposés chacun d’un lit simple). Le grand salon, la cuisinette et l’espace repas s’avèrent pratiques et douillets. Il est possible de réserver l’auberge entière, les invités se promènent ainsi librement entre les chambres.

Hébergements amusants

L’auberge Aventure Mégantic côtoie de près le camping du même nom. L’hiver, des hébergements luxueux en bois tout en confort sont offerts. La yourte, les mégaPODS et l’habitation Cabania (cabane dans les arbres) possèdent des lits, un plancher chauffant, l’électricité, un poêle au bois, une salle de bain avec toilette et une cuisine avec table et chaises pour un séjour en autonomie complète (barbecue à l’extérieur). On se douche au bloc sanitaire où on accède à une buanderie de même qu’une grande salle commune avec des tables de jeux. Les campeurs apportent couvertures, oreillers, serviettes de bain et linges à vaisselle.

À savoir

Tarifs

Une nuit à l’auberge en occupation double à partir de 145 $ (on ajoute 10 $ par invité de 5 ans et plus). À partir de 158 $ dans les hébergements du camping.

Services

Chaque chambre de l’auberge dispose d’une cuisinette (cafetière, grille-pain, four à micro-ondes, réfrigérateur) et d’un accès au spa.

Activités sur place

Sur le terrain du camping, en face du gîte, on bénéficie d’une pente pour faire des glissades sur tubes, d’une patinoire, d’un sentier de patin en forêt et d’un autre pour la raquette. En soirée, on admire les étoiles dans le ciel en se réchauffant autour du feu.

Activités tout près

On fait de la randonnée pédestre, de la raquette et on observe les étoiles au parc national du Mont-Mégantic.

Coordonnées

Auberge Aventure Mégantic

1255, route 161

Frontenac (Québec)

G6B 2S1

Téléphone : 819 554-6466

campingaventuremegantic.com