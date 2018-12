Une pluie d’annonces pendant la campagne

Débusquer les fausses nouvelles, vérifier les déclarations des politiciens, trouver les vrais chiffres : les recherchistes de notre Bureau d’enquête, basées à Montréal, Québec et Ottawa, se spécialisent dans l’art de rétablir les faits. Chaque samedi, elles vous présentent leurs trouvailles pour vous permettre d’y voir plus clair dans l’actualité de la semaine.

L’ÉNONCÉ

Projet Montréal a causé la surprise en remportant les élections partielles à la mairie de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (RDP-PAT) dimanche dernier.

Le chef d’Ensemble Montréal, Lionel Perez, a soutenu que les nombreuses annonces du parti de la mairesse, dans les semaines précédant l’élection, relevaient de la stratégie politique.

« Essayer de faire croire que ces annonces n’étaient pas stratégiques et qu’elles n’ont pas eu un impact, je pense que ce serait insulter les Montréalais », a-t-il soutenu au quotidien Le Devoir.

LES FAITS

Lionel Perez a raison d’affirmer que le nombre et l’importance des annonces étaient hors du commun juste avant l’élection.

L’Heure juste a ratissé tous les communiqués de la Ville de Montréal publiés depuis l’entrée en poste de Valérie Plante. Depuis novembre 2017, on dénombre 24 annonces de nouveaux projets pour l’arrondissement de RDP-PAT. Avant les élections partielles, il y avait en moyenne 1,5 annonce par mois. Pendant la période électorale, il y a eu quatre annonces, et non les moindres.

La revitalisation de l’est de Montréal annoncée conjointement par Québec et la Ville la semaine dernière est d’ailleurs le plus gros projet lancé dans les 14 derniers mois. La CAQ estimait ce projet à 2,6 milliards pendant la campagne électorale. On constate aussi l’annonce de la revitalisation du boulevard Gouin Est, un projet majeur attendu depuis des années.

Plusieurs facteurs ont probablement permis à Projet Montréal de l’emporter à RDP-PAT. Cela dit, la pluie récente d’annonces semble être plus qu’une coïncidence.