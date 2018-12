Une revue de l’année très attendue

Philippe Lemieux n’a pas manqué de matériel pour construire sa revue de l’année Salut 2018 ! – Cabaret politique et bouffonneries. L’auteur et comédien n’a pas du tout l’intention, comme l’a souvent répété dans le passé Dominique Michel, que le spectacle de cette année soit son dernier.

« Il y a des moments, parfois, où je me dis que c’est mon dernier, mais le succès nous amène à poursuivre », a-t-il lancé, lors d’un entretien.

La 12e édition de cette revue de l’année est actuellement dans sa dernière étape avec cinq représentations à Québec, Montréal et à Terrebonne.

Salut 2018 ! – Cabaret politique et bouffonneries est un spectacle constitué de 39 sketches avec des numéros, des chansons et des monologues.

Philippe Lemieux et son équipe n’ont pas manqué de matériel pour cette nouvelle édition. Une panoplie d’événements ont marqué l’actualité au cours de la dernière année.

Le voyage en Inde de Justin Trudeau, le docteur Barrette, la victoire de François Legault, Valérie Plante, Safia Nolin, Catherine Dorion, Donald Trump, la légalisation du cannabis et autres sujets sont abordés.

« Le défi est d’amener ça de la manière la plus originale possible », a lancé Philippe Lemieux qui, sur scène, est entouré de six comédiens et d’une bande sonore originale et préenregistrée.

Bâtir une revue de l’année, explique-t-il, est quelque chose d’énorme.

« C’est du stock. Il y a 39 sketches et on retrouve des accessoires et des costumes pour chaque numéro. Il faut aussi être pertinent, drôle et faire preuve de souplesse. C’est un gros défi, mais je vis bien avec ça, sinon on ne continuerait pas », a-t-il confié.

Marcher sur la ligne

Sans dévoiler les punchs de cette année, Philippe Lemieux mentionne qu’il fait un clin d’œil au célèbre personnage de Fanfreluche, de la série jeunesse d’antan.

« Elle débarque dans le monde d’aujourd’hui et elle n’est pas capable de raconter une histoire en 2018 sans offenser personne. La culture du “politiquement correct” ressort beaucoup cette année », a-t-il mentionné.

Philippe Lemieux précise que cette revue de l’année, qui est aussi un spectacle d’humour, est particulièrement appréciée durant la période des Fêtes. Le Bye Bye télévisuel a un peu, quelque part, imposé la chose.

« Les gens sont vraiment réceptifs à ce matériel-là à ce moment. On a commencé les représentations le 22 novembre, et plus on approche de Noël et du jour de l’An, plus ça se transforme en un gros party et une célébration. On se sent vraiment à notre place », a-t-il déclaré.

Philippe Lemieux a lancé cette revue annuelle il y a 12 ans.

Salut 2018 ! – Cabaret politique et bouffonneries est présenté les 26 et 27 décembre au Théâtre Petit Champlain à Québec, le 28 décembre au Café Campus à Montréal et les 29 et 30 décembre au Théâtre du Vieux-Terrebonne­­­.