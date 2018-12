Une soirée très intime avec Bruce Springsteen!

Profitons des Fêtes – et, on vous le souhaite, le congé qui vient avec – pour un peu de rattrapage, dont l’écoute de ce fameux concert du Boss sur Broadway capté sur disque et pour Netflix.

Bruce Springsteen - Springsteen On Broadway

★★★★ ½

Springsteen, le conteur

C’est connu, le chanteur est une bête de scène (ses désormais six albums captés en concert en témoignent d’ailleurs) et cette nouvelle offrande vient confirmer ce que seuls les habitués de ses spectacles savaient à ce jour : le Boss est également un incroyable conteur.

Alors que bon nombre de ses congénères perdraient leur public au gré des monologues, Springsteen captive. Le silence quasi religieux lors de ses interventions est presque déstabilisant lorsqu’on compare Springsteen On Broadway à la majorité des disques live où la cohue de la foule en vient presque à noyer la musique.

Springsteen, le (ré)inventeur

Aussi à souligner : Springsteen On Broadway est – essentiellement – l’affaire d’un seul homme sur scène.

Exit, donc, ses frères d’armes du E Street Band et, vous vous en doutez bien, la seule présence du Boss suffit. Économie de moyens oblige, l’artiste en profite pour dénuder, voire réinventer, ses hits. L’adaptation de Dancing In The Dark en ballade folk vaut tout particulièrement le détour.

Incroyable, mais vrai : un des meilleurs albums de l’année est lancé APRÈS la parution des palmarès des disques incontournables de 2018. À ne pas manquer, bref !

XXXTentacion - Skins

★★

Rappeur et personnage controversé abattu plus tôt cet été lors d’une tentative de vol, XXXTentacion a droit au traitement posthume avec Skins, un troisième album en carrière. Malheureusement, c’est un chant du cygne qui sonne faux. Soit Skins est une entreprise complétée dans l’urgence par l’entourage de XXXTentacion pour profiter du buzz entourant le défunt, soit l’album a bel et bien été complété par le rappeur et demeure tout de même mal foutu. Choisissez votre camp !

Goldfinger - The Christmas EP

★★

Comme le veut la réplique de Harvey Dent devenue un mème internet depuis : soit on meurt en héros ou on survit jusqu’au moment où on devient le vilain de l’histoire. Blague à part, le combo ska punk Goldfinger vient quand même de passer du côté sombre avec ce maxi de Noël où il se contente de reprendre des standards des Fêtes (White Christmas, Santa Claus Is Coming To Town, etc.) sans imagination. C’est bien fait (notons que le chanteur John Feldmann est également un producteur fort prisé), mais l’entreprise pue l’opportunisme et la paresse.

The Chainsmokers - Sick Boy

★★

Le populaire duo électro lance finalement un second album... qui se veut, en fait, une compilation de leurs « singles » parus tout au long de l’année. Ouate de phoque, en effet. Outre le côté « pratique » de l’entreprise – rassembler toutes ces chansons sur un seul objet –, on se demande à quoi pensait la paire. Non seulement Sick Boy, l’album, ne réserve aucune surprise aux auditeurs, mais l’enchaînement des hits en fait une œuvre particulièrement en dents de scie. Pour les collectionneurs seulement, j’imagine.

Coup de coeur

Outrageous Cherry - Meet You in the Shadows

★★★ ½

L’entrée prochaine de The Zombies au Rock and Roll Hall of Fame ravive en moi la flamme pour « du bon vieux rock bien rétro » et, fort heureusement, le méconnu, mais ô combien apprécié combo pop psychédélique de Détroit Outrageous Cherry vient à la rescousse avec cet ultime album qui fait référence à la belle époque (comme d’habitude, quoi), sans toutefois se vautrer dans la nostalgie. Trente ans après sa création, le collectif range ses guitares avec une œuvre qui vaut au moins une écoute. À (re)découvrir !