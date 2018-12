Une source d’inspiration pour les espoirs du CH

Rien comme un Noël en famille

Les joueurs de hockey faisant carrière à l’étranger n’ont pas souvent l’occasion de célébrer Noël en famille. Alex Burrows aura cette chance maintenant qu’il est de retour à la maison, et il entend en profiter.

« Quand on est joueur, on fait d’abord attention le plus possible à ce qu’on mange, dit-il.

Mais je compte bien manger ma part de tourtières et de dinde cette année. J’espère qu’il y aura un peu de neige afin de jouer dehors avec les enfants. »

Burrows et son épouse Nancy ont deux filles et un garçon. Victoria, l’aînée, est âgée de sept ans. Lexie a cinq ans et Jacob, trois ans.

Différent dans le sud

Lorsqu’il jouait avec les Canucks de Vancouver, Burrows amenait la famille à Whistler pour vivre pleinement la féérie de Noël. Mais ce n’était pas pareil quand il évoluait dans le sud des États-Unis.

« C’était la première fois que je n’étais pas à la maison pour la période des Fêtes, raconte-t-il.

Je ne connaissais pas beaucoup de gens là-bas. De plus, Noël c’est différent de ce que l’on connaît au Québec. Je m’ennuyais des Noëls en famille. Ma famille et mes amis me manquaient. »

Et les agapes étaient de courte durée. La pause ne dure généralement que deux jours. L’entraînement reprend le lendemain de Noël, et les matchs recommencent le jour suivant.

Ça fait partie du métier.

« C’est plus une pause pour se détendre que pour festoyer quand on est joueur, continue Burrows.

Ça nous permet de soigner nos bobos et de nous reposer. »

À l’époque des voyages en train, les joueurs du Canadien avaient très souvent des matchs à Noël et au Jour de l’an.