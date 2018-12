Des femmes et leurs secrets

Dans un village des temps jadis, quand les femmes portaient jupes longues et bottines, l’atmosphère est électrique depuis que Louisa Louis est de retour.

Louisa Louis s’appelle en fait Louise Beurre – l’autre c’est le nom de scène qu’elle s’est trouvé en allant faire la comédienne à Paris. Avec succès ? Ce n’est pas si clair ! Mais 13 ans plus tard, la voici de nouveau et autour d’elle se refait le cercle des anciennes copines, chacune avec son destin particulier.

Femmes particulières

Il y a Belle Guénette, veuve de fraîche date et en quête d’un nouvel époux qu’elle recrute grâce aux petites annonces. La demande est nette : « Escrocs et démunis s’abstenir. » C’est une femme sombre et solide, et bien déterminée !

Il y a Céleste la besogneuse, au mari paralysé par l’infirmité – couple si désassorti qu’il finit par s’équilibrer. Il y a Margot, la pas compliquée, patronne du magasin. Et la veuve Clot, bien mal en point depuis qu’elle s’est pris le pied dans sa chaudière à cendres.

Il y a surtout Renée Lépine autrefois bonne amie de Louisa, ce dont celle-ci ne semble plus se soucier. Tout un coup au cœur pour Renée, mais qu’elle entend garder pour elle.

Renée a aussi un autre secret : elle est somnambule. En fait, elle ignore son état, mais d’autres l’ont vue rôder la nuit. Et ça lui fera vivre bien des émois lorsqu’elle ira travailler pour les Rosenberg, mère et fille, tandem isolé au manoir de Spencer Wood. Mais il est vrai que devoir aller vérifier l’état de curieux bains électriques au sous-sol, à chaque soir sur le coup de minuit, suffirait à ébranler n’importe qui !

Ces femmes vont donc se croiser, jouant aux cartes ensemble, mais vivant leur vie de misère chacune de son côté, en cachant aux autres ce qui les trouble. Ce qui n’empêche pas la solidarité quand il faut faire face au drame !

Univers de carton-pâte

En fait, Jean-Michel Fortier nous entraîne dans un univers de carton-pâte où s’agitent des personnages si bien typés qu’on les imagine sans peine. À quoi s’ajoutent des sorts jetés par une mendiante à la mante, des fantômes redoutés, une commère de village ici campée par un homme, le vieux Saindoux. Sans oublier le médecin qui n’est pas là quand on a vraiment besoin de lui !

Les scènes se succèdent avec vivacité, à la fois mystérieuses et loufoques, parfois alourdies par la tristesse de la solitude, particulièrement celle du grand âge. Madame de Sainte-Colombe, chez qui Renée a déjà travaillé, ne meurt-elle pas dans un lit d’hôpital où se serrent trois malades ?

Mais au fond, qu’est-ce qui est vrai, qu’est-ce qui est faux, qu’est-ce qui est imaginé dans ce monde aux frontières des rêves et des vivants ? À chacun de juger !

Fortier, lui, nous tient par sa langue truculente, un brin surannée, son ton malicieux et les frissons qu’il distille au gré des mésaventures de ses protagonistes jusqu’à l’orageuse finale. Àsavourer !