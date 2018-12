En rafale pendant les Fêtes

Vous avez (enfin !) un peu de temps pour vous ? On vous a parlé à droite et à gauche de séries fabuleuses d’ici et d’ailleurs que vous n’avez pu regarder encore ? En voici quelques-unes qui ont suscité l’enthousiasme cette année.

Fugueuse

Photo courtoisie, TVA

L’hiver dernier, TVA a causé une onde de choc en diffusant une série réaliste, formidablement bien interprétée, abordant un sujet sensible, l’exploitation sexuelle. Et son auteure, Michelle Allen, n’y est pas allée dans la demi-mesure faisant vivre à Fanny, adolescente de bonne famille, l’euphorie d’un grand amour, une descente aux enfers et la douleur d’avoir été trahie. Parallèlement, nous avons été témoins de l’impuissance des parents face à une situation terrible et incompréhensible. Rappelons que, par amour pour un musicien charismatique, mais sans réelle carrière, Fanny s’est retrouvée dans un réseau de prostitution. D’abord pour l’aider à financer un clip, puis une dette. Outre la qualité de la production, Fugueuse a permis de relancer le débat sur ces jeunes pris dans le tourbillon de la prostitution, des proxénètes et des clients. J’aime que des séries nous brassent et, dans ce cas, elle a mis le projecteur sur un problème de notre société. À regarder avec nos ados pour entamer une discussion sans trop leur taper sur les nerfs avec notre morale. À noter, Fugueuse a aussi permis au grand public de découvrir une actrice de grand talent : Ludivine Reding.

► Disponible sur illico

Faits divers

Photo courtoisie, Radio-Canada

C’est ma série coup de cœur pour une seconde saison. Écrite par Joanne Arseneau, cette série humoristico-policière nous offre des personnages savoureux qui ont le tour de se mettre dans le pétrin. Un genre qu’on exploite trop peu souvent au Québec. Comme dans la première saison, on se retrouve sur la Rive-Nord où Constance Forest, chef enquêtrice du bureau de Mascouche, doit résoudre un meurtre que plusieurs cherchent à camoufler. Ici, on navigue entre les liens qui unissent une famille de criminels et la mafia italienne aux propriétaires d’un camp de nudistes. La trame est originale et bien tissée. Dès le tout début, nous sommes, téléspectateurs, témoins de tous les faits et gestes de chacun. Ce qui est délicieux, c’est de voir les moyens qu’ils prennent pour s’en sortir. Les acteurs sont tous excellents. Mentions spéciales à Rachel Graton, qui jongle entre la folie, le pouvoir et la rage, et à Luc Senay et Chantal Baril, qui apportent une dimension à la fois cocasse et humaine à toute l’aventure. Ces derniers, qu’il fait bon revoir, incarnent un couple de nudistes plongés dans une série de meurtres bien malgré eux.

► Disponible sur Ici.tou.tv

Léo

Photo courtoisie, Club Illico

Une belle découverte est arrivée sur le Club illico en novembre, Léo. Issu de l’imaginaire de Fabien Cloutier, Léo a été l’anti-héros de plusieurs de ses pièces. Un gars qui habite un petit village, sans doute semblable à la Beauce d’origine de son créateur, qui laisse pas mal la vie lui couler sur le dos en multipliant les bières, en faisant pousser son pot et en donnant des coups de main à la mairesse. Il a des idées bien arrêtées, mais ne se pose pas trop de questions, jusqu’au jour où son meilleur ami se case avec femme, enfants et travail. On assiste donc à l’ascension de Léo vers une vie « normale » ainsi qu’à sa quête amoureuse. La série est empreinte d’une belle folie et s’avère assez surprenante.

► Disponible sur le Club illico

District 31

Photo courtoisie, Radio-Canada

Luc Dionne réalise tout un exploit en nous tenant en haleine quotidiennement depuis trois saisons au poste 31. Le 31 a vécu son lot de drames à l’interne, mais la petite équipe continue de s’activer pour résoudre des histoires non résolues tout en restant à l’écoute des problèmes des citoyens du quartier. Si vous n’y êtes pas accrochés, ça vaut la peine de regarder les épisodes dès la première saison. Depuis l’automne, on mise sur les circonstances de la mort de Phaneuf, dirigeant d’une branche du crime organisé, sur le sort d’une prostituée disparue (mais gardée secrètement par l’un des enquêteurs), sur l’enquête du meurtre de Léopold Jean dans lequel Amélie est impliquée. Un feu roulant qui ne cesse de nous étonner.

► Disponible sur Ici.tou.tv et illico

Sharp Objects

Photo courtoisie, HBO

Jean-Marc Vallée a une signature bien particulière. Ses images sont bercées au son de musiques évocatrices, ses ambiances sont inconfortables, ses actrices extrêmement bien dirigées. Cette série d’HBO donne froid dans le dos. La trame est tissée finement, en révélant quelques indices qui ne nous emmènent pas toujours sur les bonnes pistes. Une journaliste doit retourner dans son patelin pour écrire une série d’articles sur la mort étrange de jeunes filles. Des événements qui la ramènent à son passé trouble et qui l’obligent à refréquenter sa famille meurtrie et froide. Je m’arrêterai ici pour la description. Sachez toutefois qu’il ne faut prendre aucun élément à la légère et regarder la série jusqu’à la toute dernière seconde.

► Disponible pour les abonnés Crave ou HBO ou sur ITunes

The Haunting of Hill House

Photo courtoisie, Netflix

Si vous aimez le suspense, cette série est pour vous. Elle jouera avec vos nerfs. Adaptée du roman du même nom de Shirley Jackson, on y suit le destin tragique d’une famille qui, en 1992, a été victime de phénomènes paranormaux en s’installant dans un vieux manoir. S’ils ont cherché à taire ces événements, ceux-ci les rattrapent 26 ans plus tard, rouvrant blessures et cauchemars. Stephen King a salué la qualité de la série. Âmes sensibles, sachez-le.

► Disponible sur Netflix

Bodyguard

Photo courtoisie, Netflix

Au rang des séries les plus écoutées sur Netflix figure celle-ci qui met en vedette un vétéran de la guerre en Afghanistan reconverti en spécialiste de la protection de la police de Londres. Il se voit affecté à la sécurité de la secrétaire d’État alors qu’il méprise sa politique. Il est alors tiraillé entre ses propres convictions et ses responsabilités. Cette série a reçu des critiques dithyrambiques. Un thriller actuel au rythme haletant.

► Disponible sur Netflix

Killing Eve

Photo courtoisie, BBC America

Sandra Oh incarne Eve, agente des services de sécurité trop entreprenante pour la bureaucratie, qui devient obsédée par Villanelle, une tueuse à gages robotique, sans sentiments et accro au luxe, qui sévit dans plusieurs pays européens. Le hic : elle est consciente de l’intérêt que lui porte l’enquêteuse, ce qui mène à un véritable jeu du chat et de la souris sur fond de thriller avec une touche d’humour. Une série assez osée pour ce ton décalé.

► Disponible sur Club illico et sur Netflix