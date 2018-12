La situation revient à la normale

Alors que le temps doux et d’importantes quantités de précipitations ont provoqué la hausse du niveau de plusieurs rivières au Québec au cours des dernières heures, la situation rentrait à la normale dimanche.

«On a des baisses de niveau d’eau comme on avait anticipé hier qui se produisent sur la majorité des cours d’eau. Actuellement, tout ce qui reste de montant comme cours d’eau, c’est dans la grande région de Montréal : la rivière des Prairies, la rivière des Mille Îles... Mais c’est loin d’être problématique», a affirmé en entrevue sur les ondes de LCN le président fondateur d’Hydro Météo, Pierre Corbin.

M. Corbin estime que le niveau de ces rivières devrait revenir à la normale dans la nuit de dimanche à lundi alors que d’autres cours d’eau de Lanaudière et de la Mauricie pourraient redescendre plus tard aujourd’hui.

«Ça baisse relativement rapidement. Par contre, les endroits où il y a des embâcles, le niveau d’eau peut être un peu plus long à baisser parce qu’il y a quand même le poids de la glace et les blocages qui ralentissent la baisse. Mais, probablement, mardi ou mercredi il n’y aura plus personne qui sera inondé par les embâcles ou les niveaux d’eau très hauts», poursuit M. Corbin.

Avec les températures attendues cette semaine, le président d’Hydro Météo s’attend à ce que les niveaux d’eau continuent de baisser et à ce que le couvert de glace se reforme.