Le magicien Foles

La légende de Nick Foles prend des proportions épiques. Le quart-arrière dont la carrière est tout sauf un long fleuve tranquille a repris le rôle de partant depuis deux semaines et en a profité pour abattre coup sur coup les Rams et les Texans. Les Eagles n’ont toujours pas leur billet pour les séries en poche, mais leur improbable héros leur permet de s’accrocher au rêve.

Dans une victoire de 32-30 aux dépens des Texans sur le dernier jeu du match, un placement de 35 verges de Jake Elliott, Foles s’est révélé magistral. Celui qui est passé de réserviste presque retraité à joueur le plus utile du dernier Super Bowl a charcuté les Texans avec aisance, accumulant 471 verges par les airs et quatre passes de touché.

Foles a dû user de tout son courage, notamment lorsqu’il a dû quitter momentanément la rencontre au quatrième quart quand Jadeveon Clowney l’a frappé de plein fouet. Mais, après tout, c’est l’histoire de la vie de Foles. Malgré les nombreux coups durs encaissés qui l’ont plus souvent qu’à son tour relégué au banc, il baisse la tête, fait son travail sans rechigner, se comporte en coéquipier exemplaire et va chercher les grosses victoires quand son équipe se trouve au bord du précipice.

Le pire, c’est que malgré cette héroïque victoire, les chances des Eagles de se qualifier pour les séries ont chuté légèrement, de 32 % à 28 %, selon des probabilités calculées par ESPN. Le hic, c’est que les gains des Cowboys et Vikings leur compliquent la tâche.

Cela dit, les Eagles héritent d’un duel favorable face aux Giants dimanche prochain, tandis que les Vikings seront opposés aux Bears. Tout est donc encore possible.

Mais séries ou pas pour les Eagles, la saison morte s’amène bientôt et des décisions critiques s’imposeront autant pour l’équipe que pour Foles.

Quel avenir?

Les Eagles ont une année d’option sur le contrat de Foles, mais ils devront lui verser 20 millions s’ils désirent qu’il demeure à Philadelphie. C’est beaucoup d’argent pour un joueur qui redeviendra le substitut de Carson Wentz. Ils pourraient aussi décider de lui accorder cette année d’option et tenter de l’échanger à une équipe en détresse, plutôt que de le perdre pour rien sur le marché des agents libres.

À son tour, Foles peut refuser l’option, si les Eagles lui offrent, si son but premier est de relancer sa carrière comme partant ailleurs. Les options à cet effet ne manqueront pas. Les Jaguars, Dolphins, Broncos, Redskins, Giants et Buccaneers, notamment, pourraient être à la recherche d’un partant. Foles n’a pas toujours excellé dans ce rôle, mais avec sa fiche de 7-2 depuis la saison dernière lorsqu’il a été appelé à amorcer des matchs, toujours en situation de pression majeure, le vétéran s’est ouvert assuré d’alléchantes opportunités.

Inquiétants Texans

Un petit mot s’impose aussi sur les perdants du duel, les Texans. À 10-5, leur saison s’avère un beau succès, mais il est permis de douter qu’ils fassent un long bout de chemin en séries.

Rien à redire sur le jeune quart-arrière Deshaun Watson, qui a encore dû concocter de périlleux miracles derrière une ligne offensive poreuse. Les Texans sont en bonnes mains avec ce leader et l’avenir doit être envisagé avec optimisme.

Toutefois, en défensive, les Texans ont été désossés par une attaque aérienne de qualité. Ils en ont vu trop peu cette saison, ayant affronté une brochette de quarts-arrière indignes comme Brock Osweiler, Blaine Gabbert, Cody Kessler et Colt McCoy, notamment. Ça va se compliquer contre les vrais quarts en janvier...

Gagnants

Nick Foles

Que dire de plus sur Foles qui n’a pas déjà été dit ? Le quart-arrière est devenu le premier dans l’histoire des Eagles à connaître deux matchs de plus de 400 verges par les airs avec quatre passes de touchés. Il avait réussi l’exploit en 2013.

Baker Mayfield

Avec trois autres passes de touché, le quart-arrière recrue des Browns en compte maintenant 24 et n’est plus qu’à deux du record pour une recrue établi par Peyton Manning (1998) et Russell Wilson (2012). Tout un choix pour les Browns!

Les Ravens

Quelle superbe victoire samedi soir face aux Chargers, qui semblaient partis pour la gloire ! Le quart-arrière Lamar Jackson a connu son match le plus convaincant par la passe et la défensive est terrorisante.

Les Patriots

La victoire des Patriots n’avait rien de très édifiant. Cependant, elle leur permet de célébrer un dixième championnat de division consécutif et un 16e en 18 ans. Ils reprennent aussi le deuxième rang dans la conférence.

Les Saints

La victoire a été surement acquise face aux Steelers, mais le résultat en vaut la peine. Les Saints se sont assuré l’avantage du terrain pour les séries pour la deuxième fois dans l’histoire de la franchise.

Perdants

Les Chargers

La défaite face aux Ravens devrait forcer les Chargers à se contenter d’une place de «meilleur deuxième» dans les séries. Par chance, les Chargers excellent sur la route.

Vontaze Burfict

Le secondeur des Bengals trouve toujours une raison plus mauvaise que la précédente pour faire parler de lui. Dimanche, c’est en repoussant agressivement un thérapeute de son équipe qui faisait son travail. Burfict est devenu indéfendable et son jeu a diminué. Ça suffit!

Ryan Tannehill

En retard par 10-7 au quatrième quart face aux pauvres Jaguars, les Dolphins ont vu leur homme de confiance lancer une interception fatale retournée pour un touché. Ryan Tannehill a démontré encore une fois que l’équipe n’ira jamais loin avec lui.

Todd Bowles

Les Jets menaient par 15 points au quatrième quart face aux Packers et ont laissé filer cette confortable avance pour perdre en prolongation. Voilà un autre signe révélateur qui annonce la fin imminente pour l’entraîneur-chef Todd Bowles.

Les Steelers

Les Steelers, installés au sommet de leur division pendant la majeure partie de la saison, glissent derrière les Ravens. Dimanche prochain, ils doivent absolument l’emporter face aux Bengals et espérer une défaite des Ravens face aux Browns pour se classer en séries.

5 Jeux de la semaine

1. Je vous salue Marie...

Photo AFP

En première demie, l’offensive des Vikings n’allait nulle part face aux Lions. En ce temps des Fêtes, quand rien ne va plus, rien de tel qu’une prière! Et les demandes des Vikings ont été exaucées avec un touché de Kyle Rudolph sur une passe «Je vous salue Marie» à la toute fin du deuxième quart. Ce touché a relancé l’attaque des Vikings, en route vers une importante victoire.

2. Quand un botteur se fâche...

Rarement voit-on les frêles botteurs être impliqués à leur avantage dans une confrontation physique. Pourtant, Matt Bosher, responsable des bottés de dégagement et d’envoi chez les Falcons, a sorti ses biceps lors d’un retentissant plaqué aux dépens de Kenjon Barner, des Panthers. Bosher l’a renversé cul par-dessus tête et Barner se fera sans doute narguer pour le reste de sa vie!

3. Un touché payant

Avant le match face aux Buccaneers, les Cowboys étaient l’une des cinq équipes n’ayant pas inscrit de touché défensif. Le secondeur Jaylon Smith s’est chargé de remédier à la situation avec un échappé ramené dans la zone des buts sur 69 verges. C’était son premier touché en carrière et il a fait la différence dans la victoire par sept points qui a permis aux Cowboys de décrocher le titre de la division Est.

4. Étonnants Browns

Les Browns ont plus d’un tour dans leur sac et l’ont bien prouvé avec un jeu surprise qui a donné le ton face aux Bengals. En avance 7-0, les Browns ont décidé de frapper un grand coup lorsque Baker Mayfield a remis le ballon au receveur Jarvis Landry. Plutôt que de courir, il a décroché une bombe à Breshad Perriman, un jeu de 63 verges. Les Browns se retrouvent, mine de rien à ,500 (7-7-1).

5. JuJu échappe le ballon

Dans une ultime tentative à la fin du 4e quart, les Steelers progressaient en zone ennemie. Ben Roethlisberger a rejoint JuJu Smith-Schuster à la ligne de 34 des Saints. Smith-Schuster s’est retrouvé dans les mains du plaqueur Sheldon Rankins, qui lui a brillamment fait perdre le ballon. Le secondeur Demario Davis a recouvert, pour assurer la victoire aux Saints.