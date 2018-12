Le succès du sociofinancement

Après avoir tenu la vedette dans différentes comédies musicales (Robin des Bois, Notre Dame de Paris), ces dernières années, Stéphanie Bédard a enregistré un mini-album, qui verra le jour à la fin février. Et pour la production du disque, l’interprète a lancé une campagne de sociofinancement qui a rapidement dépassé l’objectif initial de 15 000 $. Le Journal s’est entretenu avec elle.

As-tu hésité avant de lancer une campagne de sociofinancement pour ton mini-album ?

« Non, je n’ai pas eu d’appréhension. Je sais qu’Annie Villeneuve avait déjà été critiquée pour l’avoir fait. Mais ça fait des années que ce système-là existe. Je préachète souvent des albums là-dessus. J’étais prête à répondre aux gens qui allaient critiquer. Comme tout le monde qui se part un projet, t’embarques ou pas. Personnellement, j’ai mis tout ce que je pouvais d’argent dans ce projet-là. Les gens qui critiquent n’ont aucune idée combien ça coûte pour produire un album. »

Tu t’étais donné deux mois pour amasser 15 000 $ avec cette campagne. Comment cela s’est-il déroulé ?

« J’ai amassé le montant en 31 jours ! [Le montant s’élève à plus de 19 500 $ au moment d’écrire ces lignes.] J’étais un peu dépassée. Quand on lance une telle campagne, on ne sait jamais jusqu’à quel point la solidarité des gens autour de soi va se transformer en chiffres.

« Ce que j’aime de cette formule, c’est qu’elle me permet d’offrir des affaires que je n’offrirais pas en temps normal. Par exemple, j’offre une chanson personnalisée pour la Saint-Valentin et aussi des savons que j’ai faits moi-même. Ce sont des expériences différentes que juste chanter et faire des albums. Et ça me permet de communiquer avec la communauté avec qui c’est toujours plus ou moins tangible. »

Où en est la création de l’album aujourd’hui ?

« Il est tout enregistré. Je suis rendue à travailler la pochette. Je préfère encore garder le titre de l’album secret. Mais il y aura quatre chansons. J’ai travaillé entre autres avec un ami qui habite à Los Angeles. Je suis allée le voir et il m’a aiguillé sur les chansons. Il a beaucoup fait les mélodies. Sinon, pour les textes, Mathieu Lippé, Marianne Bel et Ariel Coulombe ont aussi collaboré. »

À quoi ressemblera ton lancement le 26 février prochain ?

« Je n’aurai pas une formation habituelle avec batterie, basse et guitare. Ce sont des danseurs qui vont faire de la percussion. J’aurai aussi un DJ qui aura un multirôle très intéressant, avec du beatbox. C’est donc un spectacle différent à monter des autres concerts réguliers. »

Prévois-tu partir avec cette formule-là en tournée ?

« C’est mon souhait. J’en parle avec mon booker. Mais comme je n’ai pas d’image à présenter, c’est difficile de vendre le spectacle seulement avec des mots. On essaie d’organiser de quoi pour la fin 2019, mais ça va peut-être aller à 2020. »

Stéphanie Bédard lancera son mini-album le 26 février au Cabaret Lion d’Or, de Montréal. Pour contribuer à sa campagne de sociofinancement : laruchequebec.com/projet/stephanie-bedard-5002/?step=5.

Quelques contributions proposées par Stéphanie Bédard

Même si l’interprète a atteint son objectif initial de sociofinancement, il reste encore une dizaine de jours pour contribuer à sa campagne. Voici quelques exemples de contributions proposées par la chanteuse.

Savons faits maison

La chanteuse enverra un ensemble de cinq savons qu’elle a faits elle-même. Le mini-album et un mot de remerciement sont aussi inclus. Coût : 50 $

Déclaration d’amour

Pour la Saint-Valentin, Stéphanie interprétera une chanson d’amour choisie par le contributeur pour sa douce moitié. Coût : 90 $

Album en primeur

L’album sera envoyé un mois avant sa sortie. Deux invitations VIP au lancement sont aussi incluses. Coût : 100 $

Conversation

La chanteuse discutera durant 30 minutes via Skype, Facetime ou téléphone avec son fan. L’album et des billets pour le lancement sont inclus. Coût : 100 $

Coaching vocal

Stéphanie s’offre pour faire une heure de coaching vocal en personne ou par Skype/Facetime. Coût : 200 $

Week-end au chalet

Un séjour de deux nuits chez Chalets Clochette, à Chertsey, près de Joliette. Coût : 400 $

Concert acoustique

Stéphanie et son guitariste vont faire un concert d’une heure dans le salon du contributeur. Coût : 1250 $