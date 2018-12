Les bouchées feuilletées au banc d’essai

Les bouchées apéritives en pâte feuilletée sont des classiques des réceptions du temps des Fêtes.

Au rayon des produits surgelés, les choix sont nombreux. Cap sur les meilleurs choix.

► Notre analyse

Pour ce banc d’essai, nous avons analysé seulement les bouchées constituées de pâtes (feuilletée ou autres). 19 variétés de bouchées ont fait l’objet de notre analyse nutritionnelle. Comme le poids par bouchée est très variable, nous avons comparé les produits pour un poids se rapprochant le plus de 50 g ce qui représente de 2 à 4 unités.

Chaque portion (de 45 à 64 g) fournit :

Entre 100 et 220 calories

Entre 2,5 et 15 g de lipides

Entre 0,4 et 7 g de gras saturés

Entre 0 et 0,9 g de gras trans

Entre 0 et 55 mg de cholestérol

Entre 110 et 485 mg de sodium

Entre 0 et 3 g de fibres

Entre 0 et 11 g de sucre

Entre 2 et 6,75 g de protéines

Les meilleurs choix

Photo Chantal Poirier

Les hors-d’œuvre Samosas au poulet Le Choix du Président se distinguent pour leur ratio lipides/protéines. Une portion de 60 g (3 unités) fournit 100 calories, 4,5 g de lipides (moins d’un gramme de gras saturés) et notre plus haute teneur en protéines, soit 6,75 g. La liste d’ingrédients, tant pour la pâte que pour la garniture, est simple. De la même marque, les rouleaux de printemps Pad thaï sont les plus faibles en lipides (2,5 g) et en gras saturés (1 g) du lot pour une portion de 55 g (2 unités). Bien qu’ils apportent beaucoup moins de protéines (2 g), ils constituent un bon choix.

Photo Chantal Poirier

Les mini-samosas aux crevettes de Compliments se démarquent par leur faible apport en lipides (6 g), en gras saturés (1 g) et en sodium (190 mg) pour une portion de 45 g (3 unités). Ils fournissent 130 calories, ne contiennent aucun gras trans et apportent 4 g de protéines. La liste d’ingrédients est aussi relativement simple en comparaison avec les autres produits analysés.

Photo Chantal Poirier

Les hors-d’œuvre de crevettes Le Choix du Président sont aussi un bon choix en raison de leur faible apport en lipides (6,5 g), en gras saturés (1 g) et de leur teneur raisonnable en sodium (225 mg) pour une portion de 55 g (4 unités). Ils apportent également 4,5 g de protéines par portion. Toutefois, ces bouchées perdent quelques points avec la présence d’additifs, dont le sorbate de potassium.

Les moins bons choix

Photo Chantal Poirier

Les mini brioches farcies à l’escargot à l’ail de Chef d’œuvre ont une valeur nutritive peu attrayante pour une portion de 48 g (3 unités), avec 12 g de lipides, 3,9 g de gras saturés et 200 calories. Avec 380 mg de sodium, les mini brioches comptent aussi parmi les bouchées les plus salées.

Photo Chantal Poirier

De la même marque, les mini brioches farcies à la soupe à l’oignon avec fromage emmental sont intéressantes pour leur apport calorique (120) et leur faiblesse en lipides (3 g), mais elles sont aussi les bouchées les plus salées du banc d’essai (485 mg) pour une portion de 60 g, soit 3 bouchées.

Photo Chantal Poirier

Les quiches en bouchées des trois bannières d’épicerie au Québec, soit Compliments, Sélection et Le Choix du Président, se positionnent dans les choix les moins intéressants en raison de leur apport élevé en lipides (entre 11 et 12 g) et en gras saturés (entre 4,5 et 5 g). Une portion de 60 à 64 g (3 unités) apporte entre 195 et 220 calories, et entre 280 et 310 mg de sodium.

Photo Chantal Poirier

Leur liste d’ingrédients est longue et contient plusieurs additifs alimentaires.

Photo Chantal Poirier

La présence de shortening d’huile de palme dans tous les produits est aussi décevante.

Photo Chantal Poirier

Les saucisses feuilletées de Cuisine Adventures font également partie des moins bons choix, en raison de leur apport élevé en calories (190), en lipides (14 g), en gras saturés (5 g) et en sodium (370 mg) pour une portion de 53 g (3 bouchées). On note aussi la présence de shortening d’huile de palme et de canola. Les saucisses contiennent d’ailleurs plusieurs additifs alimentaires, comme le lactate de potassium, l’érythorbate, le diacétate et le nitrite de sodium.

► Question de portion

À l’apéritif, il est facile de consommer plusieurs bouchées sans réaliser le nombre de calories ingurgitées. Rappelez-vous que ce n’est que l’apéro, et qu’un repas festif suit ! Pourquoi ne pas se limiter à 2 bouchées afin d’avoir faim pour les autres délices qui seront présentés ?

► Des bouchées maison

Bien qu’elles prennent plus de temps à réaliser, les bouchées maison permettent de contrôler la qualité des ingrédients et d’offrir à nos invités des bouchées plus nutritives. Les mini-quiches sans croûte, les canapés en pâte phyllo ou sur biscottes de grains entiers représentent de belles solutions de rechange aux bouchées du commerce.

► Merci à Stéphanie Nadeau-Grondin, stagiaire en nutrition, pour sa précieuse collaboration.