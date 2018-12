Les forces en présence

Canada

Le Canada misera sur l’une des plus rapides équipes de son histoire, paroles de Tim Hunter. Cody Glass et Nick Suzuki seront à surveiller, comme Maxime Comtois. L’attaque explosive sera appuyée par une verte défensive menée par Evan Bouchard, qui a commencé la saison à Edmonton, et le talentueux Noah Dobson. Devant le filet, DiPietro se partagera la tâche avec l’excellent et solide Ian Scott.