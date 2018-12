Les grands méconnus des québécois

Propulsée par la popularité phénoménale du groupe BTS, une puissante vague k-pop déferle sur l’Amérique. Or, chez nous, tout se passe pour le moment à l’insu du grand public. Les radios québécoises résistent et les promoteurs de spectacles locaux ne savent que faire face à l’engouement pour la pop conçue en Corée.

55 ans après l’arrivée des Beatles, l’Amérique vit la BTSmania. Soutenu par une armée de fidèles qui ne ratent aucune occasion de témoigner leur amour pour le boys band à sept têtes, BTS balaye tout sur son passage.

Les chansons de leur plus récent album, Love Yourself : Answer, ont occupé les dix premières positions du palmarès des ventes de singles au Canada, en août.

Selon des données de Stubhub Canada, les concerts donnés par BTS à Hamilton, du 20 au 23 septembre, ont été les plus populaires de l’automne sur la plateforme de revente. Encore plus que la tournée d’adieu d’Elton John. Une preuve, souligne StubHub, que « l’invasion de la k-pop a officiellement frappé le Canada ».

Aux États-Unis, la folie est déjà bien implantée. Tous les billets d’un concert au Citi Field, un stade de baseball de New York pouvant accueillir 40 000 personnes, se sont écoulés en quelques minutes.

« Dans six mois, certains des plus importants artistes grand public aux États-Unis vont s’infuser dans la k-pop », a même prédit Phil Becker, vice-président au contenu d’une société détenant 68 stations de radio américaines.

Pas de demande

Malgré ce raz-de-marée, les chansons de BTS demeurent inédites à la radio québécoise. Une consultation des pièces diffusées par les plus importantes radios commerciales confirme que la k-pop n’a pas encore convaincu les directeurs musicaux. La k-pop demeure un phénomène souterrain.

« Je n’ai jamais de grande demande pour ce style. C’est très prisé chez les très jeunes et on sait qu’ils écoutent peu la radio », indique Jean-Pascal Lemelin, directeur musical chez Rouge et Énergie.

« Nous sommes très à l’affût des tendances et à l’écoute de nos auditeurs. Or, actuellement, nous ne sentons aucun buzz sur eux à Québec », dit le programmateur de M-FM, à Québec, Bernard Laberge qui, statistiques à l’appui, note que les radios américaines non plus n’ont pas encore sauté dans le train de la k-pop.

Québec hésite, Montréal dit oui

Chez les promoteurs de spectacles, les avis divergent selon le bout de la 20 où l’on travaille. Au Festival d’été et chez AEG, à Québec, on joue de prudence.

« Ce sont des bêtes de mise en marché. Mais est-ce qu’ils peuvent vendre des billets ? C’est la seule affaire qui ne ment pas. À Québec, nous n’avons pas une grosse communauté asiatique. Est-ce que ça se peut BTS ? Je me pose la question », analyse Louis Bellavance, directeur de la programmation du FEQ.

« Ça reste trop niché pour Québec, renchérit Dominique Goulet, au Centre Vidéotron. Je ne dis pas qu’ils n’ont pas de fans ici, mais remplir un Centre Vidéotron me semble ambitieux pour l’instant. »

À l’inverse, la programmatrice principale chez evenko, Évelyne Côté, croit que Montréal est prête pour la vague k-pop. « À 100 % », répond-elle quand on lui demande si elle ouvrirait les portes du Centre Bell à BTS si elle le pouvait.

L’obstacle, dans son cas, est administratif. « Le contact avec les agences coréennes n’est pas encore à maturité. On essaye de les booker à Montréal, on parle à des gens, mais quand ces gens ne sont pas encore connectés avec le réseau de promoteurs internationaux, c’est plus difficile de les amener et de leur montrer qu’on peut leur organiser une tournée. »

Le Québec finira-t-il par succomber ? Réponse en 2019.