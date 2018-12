L’espoir Legault

Ouf... c’est comme si le Québec avait poussé un soupir de soulagement au lendemain des élections du 1er octobre.

Soulagement de voir la pâle imitation du Parti libéral du Québec sous Philippe Couillard prendre la porte. Il a mené son parti loin des sentiers tracés par les Mercier, Godbout, Lesage et Bourassa, et cela l’a perdu.

Soulagement que la souveraineté ne soit pas au cœur des débats politiques pour les quatre prochaines années, une pause après 42 ans de parler pour parler et ne rien réaliser.

Soulagement de voir Québec solidaire prendre du galon : nous saurons enfin de quoi est fait ce parti. Catherine Dorion nous en a déjà montré le meilleur – son discours inaugural à l’Assemblée nationale – et le pire, son obsession pour son image et sa fermeture face au message des femmes, même musulmanes, pour qui le voile est un instrument de contrôle.

Authentique

Et surtout, surtout, soulagement que François Legault soit devenu premier ministre. Depuis son accession, le Québec a desserré sa ceinture idéologique et respire mieux. L’homme est pragmatique et son populisme, « socialement acceptable ».

On sent qu’il aime et surtout respecte l’intelligence du peuple. Sa bonne fortune ne l’a pas abîmé. Le contraste est marqué avec son prédécesseur.

Des tempêtes politiques font rage partout sur la planète. De Trump au Brexit en passant par les gilets jaunes en France, l’extrême droite en Europe de l’Est, les millions de migrants déracinés par la pauvreté et la violence dont personne ne veut, la Chine en train de transformer Big Brother en réalité, et j’en passe. Mais chez nous, malgré un nuage nommé Justin, dont il serait dans l’intérêt d’écouter François Legault, le temps est bon.

Le village des irréductibles Gaulois marche à contresens vers l’optimisme.

Tout ça à cause d’un p’tit gars de Sainte-Anne-de-Bellevue qui a rêvé grand, qui connaît la valeur de l’éducation, parce qu’elle l’a propulsé d’une condition modeste au succès. Il en a toujours fait son cheval de bataille politique, même quand personne n’écoutait.

Il l’a peut-être échappé avec l’environnement, pour l’instant, mais l’éducation sera toujours la meilleure façon de résoudre les grands problèmes de l’humanité, en commençant par la conscientisation de leur existence.

N’oublions jamais que Trump représente tout d’abord la faillite de l’éducation aux États-Unis.

J’aime aussi voir un premier ministre faire équipe avec son épouse. Isabelle Brais serait-elle son arme secrète ?

J’apprécie aussi son nationalisme authentique, dont la dose n’est pas mesurée en fonction de l’auditoire.

Plus beau

Et puis, d’avoir été élu l’a rajeuni. Ce n’est pas de la flatterie : l’homme semble mieux dans sa peau, moins angoissé. Et pourtant, avec tout ce qui l’attend... Je souhaite au premier ministre de prendre du repos à Noël.

La vie étant ce qu’elle est, l’année prochaine à pareille date, j’aurai peut-être le ton moins serein. Mais contrairement à d’autres qui semblent croire qu’un nouveau gouvernement peut régler tous les problèmes en trois mois – ce qu’il ne peut faire en quatre ans ! –, je serai patiente. Pour être heureux, il faut aussi savoir gérer nos attentes.