Nikita Kucherov dans une classe à part

Comme son équipe, le Lightning de Tampa Bay, Nikita Kucherov semble impossible à arrêter dernièrement.

L’attaquant a poursuivi sur sa lancée samedi soir en amassant pour la première fois cinq points, dont un but, dans une victoire de 6 à 3 contre les Oilers, à Edmonton. En 11 parties en décembre, il a obtenu six buts et 16 mentions d’aide pour 22 points.

Cette production offensive hors du commun lui a permis de grimper, avant les matchs de dimanche, au deuxième rang des pointeurs dans la Ligue nationale de hockey (LNH) avec 57 points, installé entre les deux vedettes de l’Avalanche du Colorado Mikko Rantanen (59 points) et Nathan MacKinnon (56 points).

Succès collectif

Sans grande surprise, le Lightning, qui trône au sommet du classement général, bénéficie du rendement de son meilleur joueur. L’équipe de la Floride n’a perdu qu’une fois à ses 12 dernières sorties, un revers en prolongation contre les Jets de Winnipeg le 16 décembre.

«Il est fantastique depuis les 18 derniers mois, a affirmé le défenseur Anton Stralman au site officiel du Lightning. Il est vraiment un des meilleurs joueurs de la Ligue. Personne ne voit le jeu comme lui. C’est impressionnant de voir le genre de jeu qu’il arrive à faire.»

«C’est plaisant d’être avec lui sur la glace, car tu sais qu’il va créer des chances pour lui et pour les autres, a-t-il ajouté. Je pense que parfois il joue à un autre niveau. Certainement à un autre niveau que moi. Il va faire un jeu pour lequel je ne suis pas du tout préparé. Il est fantastique.»

Humilité

Stralman n’est pas le seul joueur du Lightning à être ébloui par le talent du Russe de 25 ans. «"Kuch" est un joueur incroyable. Il a une vision unique», a lancé Tyler Johnson.

Le principal intéressé demeure quant à lui humble malgré ses succès. «Je ne fais que jouer au hockey et j’essaie de m’amuser, a-t-il expliqué. Je veux faire le bon jeu chaque fois. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas.»

Un peu oublié à cause de la soirée extraordinaire de Kucherov, Steven Stamkos a lui aussi brillé à Edmonton. En marquant deux fois, le franc-tireur a atteint le plateau des 20 buts dans une saison pour la 10e fois de sa carrière.