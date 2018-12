Prendre congé du monde

Chacun le fait à sa façon.

Certains s’enferment dans un chalet recouvert de neige.

D’autres sacrent le camp dans le Sud.

D’autres restent à la maison avec la famille et les amis.

Mais on fait tous la même chose dans le temps des Fêtes.

On ferme la porte et on prend congé du monde.

À DOUBLE TOUR

Le monde a beau frapper et crier à tue-tête, et nous supplier à genoux de le laisser entrer, désolé, mais on n’ouvre pas.

Toute l’année, il nous embête et nous casse les oreilles, alors qu’il aille au diable, on n’est là pour personne.

Tiens, on va faire jouer Baby It’s Cold Outside en boucle, juste pour le faire suer.

Oui, le gars préfère que sa dulcinée s’assoie avec lui sur le divan près du feu, plutôt que de mettre son manteau et retourner chez elle... Et alors ?

T’as un problème avec ça, le monde ?

Ça s’appelle « la séduction ».

Cinquante semaines par année, on l’entend délirer à voix haute, nous dire que le genre n’existe pas, que bouffer des sushis est de l’appropriation culturelle et que les humoristes devraient signer des contrats promettant qu’ils n’offenseront personne...

Eh bien, à Noël (oui, je dis bien « Noël » et non « Les fêtes du solstice d’hiver »), on verrouille nos portes à double tour pour nous protéger des curés, des bien-pensants et des petits lapins.

Fous le camp, le monde.

On t’a assez vu.

PARENT 1 NOËL

On va manger de la viande d’animaux. Boire trop d’alcool. Se donner des cadeaux comme de vulgaires capitalistes.

On va même applaudir le père Noël – oui oui, le père Noël, et pas le Parent 1 ou le Parent 2 –, le père pourvoyeur avec une barbe, une bedaine et une grosse poche, qui boit du lait de vache et non du lait d’amande ou du lait de soja.

On va manger des pets-de-sœur, en se foutant du cours d’éthique et de culture religieuse.

On ne se posera pas des questions sur la nature des relations entre le père Noël et ses lutins, et on ne grimpera pas dans les rideaux si l’on apprend que la mère Noël reste à la maison pendant que son mari travaille.

Et si jamais on surprend petite maman en train d’embrasser le père Noël, au petit matin, une fois que la visite a compté ses clics et pris ses claques, on ne sautera pas sur le vieux bonhomme barbu pour savoir s’il avait obtenu son consentement.

Et on n’appellera pas la police parce que le petit renne a le nez rouge.

Bref, on va avoir la paix.

On va regarder le monde, et on va lui faire le plus beau bras d’honneur de l’année.

BONNE ANNÉE !

C’est ce que je vous souhaite de tout cœur, chers amis.

Des fêtes loin du monde.

Des fêtes protégées du bruit et de la fureur du monde.

Des fêtes qui se foutent du politiquement correct.

Des fêtes – oui, j’ose le dire, au risque de passer pour un vulgaire facho – comme dans le bon vieux temps, à l’époque où le gros bon sens prévalait sur les théories à la mode.

Amusez-vous.