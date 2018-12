Six humoristes à découvrir (ou redécouvrir) sur Netflix

Le 1er janvier, Netflix présentera une nouvelle série qui mettra en vedette 47 humoristes à travers le monde, dont quatre Québécois (Louis-José Houde, François Bellefeuille, Katherine Levac et Adib Alkhalidey). Mais si vous ne pouvez patienter jusque-là, voici six autres comiques qui ont tous des spectacles disponibles sur le service de divertissement et qui vous feront rire pendant les Fêtes, entre deux bouchées de dinde.

Hannah Gadsby

L’un des spectacles qui ont le plus fait jaser cette année est sans conteste celui d’Hannah Gadsby, Nanette. L’humoriste et écrivaine propose ici beaucoup plus qu’un simple spectacle d’humour alors qu’elle aborde de façon virulente l’homophobie et l’égalité entre les hommes et les femmes. Un spectacle qui dérange et transforme.

Ali Wong

C’est en 2016 qu’Ali Wong a vu sa carrière exploser avec le spectacle spécial sur Netflix Black Cobra. L’humoriste était alors enceinte de sept mois de son premier enfant. L’année d’après, elle remettait ça à nouveau avec un deuxième spectacle, Hard Knock Wife. Elle était alors... enceinte de sept mois de son deuxième enfant !

Bill Burr

Il y a quelques années, plusieurs humoristes québécois nommaient systématiquement Louis CK parmi leurs comiques préférés. Le rouquin étant désormais tombé de son trône – en raison de plusieurs histoires d’inconduite sexuelle –, c’est maintenant le nom de Bill Burr qui revient le plus souvent dans les entrevues lorsqu’on parle d’un humoriste qui aime choquer de façon intelligente.

Blanche Gardin

Déjà bien connue en France, Blanche Gardin commence à faire de plus en plus parler d’elle au Québec, grâce à quelques apparitions remarquées au Zoofest. C’est justement le spectacle qu’elle a présenté l’an dernier au festival, Je parle toute seule, qui se retrouve ici sur Netflix. La Française de 41 ans livre un propos qui n’est pas pour les oreilles chastes.

Fary

Sorte de croisement entre Anthony Kavanagh et Eddie Murphy, Fary est un humoriste français promis à un bel avenir. Son spectacle, Fary is the new black, est superbement filmé avec une petite scène centrale et un public tout autour de l’humoriste. Une expérience immersive qui fonctionne très bien.

Danny Boon

En Europe, Danny Boon est une mégastar. Au Québec, l’acteur de Bienvenue chez les Ch’tis n’a pas la même popularité. Voilà l’occasion de le découvrir sur scène dans le spectacle Danny Boon : des Hauts-de-France, qu’il a annoncé comme étant son dernier one-man-show.