Sur la route pour Noël

C’est un souvenir des Fêtes aussi prégnant pour moi que les derniers jours d’école ou la pause dramatique avant le « Peuple à genoux » du Minuit Chrétien : ma grand-mère qui complète ses préparatifs de Noël en jetant des coups d’œil à travers son châssis, tenant le décompte de ceux parmi les siens qui se trouvaient encore sur les chemins.

Les gens du Lac-Saint-Jean grandissent à l’ombre du massif de la réserve faunique des Laurentides comme d’autres peuples au pied d’un volcan. Ce n’est que lorsque la dernière tante ou le dernier cousin était sorti des traîtres détours du « Parc » que la fête pouvait commencer.

Se voisiner

Le regretté anthropologue Bernard Arcand, qui proposait dans un livre « d’abolir l’hiver », s’étonnait que les Québécois à la nordicité mal vécue s’obstinent à mener à la saison froide la guerre des mille saleuses. Ne devrait-on pas faire comme les anciens et profiter de cette période pour ralentir, se reposer et profiter de son chez-soi ?

C’est oublier que nos ancêtres profitaient de l’hiver pour, justement, se voisiner. Les champs endormis et les voies d’eau temporairement figés leur en offraient le loisir.

Aussi, c’est peut-être un peu en leur mémoire que l’on s’élance encore sur les routes à quelques jours de Noël. Paradoxalement, c’est quand les conditions routières ont le plus de chances de nous surprendre que l’on circule le plus, collectivement.

Prudence

Cette année, le verglas et la pluie sont les invités impromptus de la fête. On se sent à l’aise de rouler comme si de rien n’était, pressé de retrouver la maison familiale avec ses décorations et ses odeurs de Noël.

Prudence, toutefois, chères lectrices et chers lecteurs. En hiver, plus que jamais, il faut conduire pour les autres et garder les textos pour l’arrivée.

Parce que la fête est trop belle pour y ajouter le deuil, pensons à toutes les grands-mamans qui guettent à travers leur châssis.