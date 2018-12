Depuis plus de 50 ans, les Québécois achètent des Toyota Corolla. Si bien qu’aujourd’hui cette compacte est devenue une référence dans sa catégorie et, sans être une panacée, elle demeure un achat sensé à plusieurs égards.

Tout le monde connaît la Toyota Corolla. C’est le modèle de voiture qui a été le plus vendu depuis l’apparition de l’automobile. Ce modèle a supplanté la Volkswagen Coccinelle et la Ford modèle T, les détentrices antérieures de ce titre. Même au Canada, depuis des années, elle figure parmi les voitures compactes les plus populaires. D’ailleurs, depuis une vingtaine d’années, elle talonne la Honda Civic, qui est l’auto la plus vendue.

On la connaît bien parce que nos parents, nos cousins, nos voisins ont conduit l’une ou l’autre, ou plusieurs des 11 générations différentes de cette voiture qui se sont succédé sur nos routes. Des autos qui ont beaucoup changé au fil des ans. On visualise difficilement la « p’tite Japonaise » chétive qu’elle était à ses débuts, en 1967. Plus petite que l’actuelle berline Yaris, elle avait un 4-cylindres de 1,1 L et 60 ch lui permettant d’atteindre 100 km/h après une quinzaine de secondes. À l’époque, l’importateur de la marque, Canadian Motor Industries (Toyota ne s’était pas encore établi au pays), l’offrait à partir de 2050 $.

Aujourd’hui, la Corolla a des dimensions plus généreuses, une mécanique deux fois plus puissante, une dotation sophistiquée et elle coûte plus cher... tout comme le pain et le beurre ! Sa version la plus abordable affiche un prix après taxe de plus de 20 000 $, ce qui la place néanmoins parmi les véhicules les plus abordables qui soient. Et puis, il y a cette douzième génération de Corolla qui fera bientôt ses débuts en proposant, entre autres, une variante « verte » pour la première fois.

Photo courtoisie, Toyota

Bref, le succès de la Corolla tient sans doute au fait que son constructeur a su la faire évoluer au rythme des tendances du marché. Sinon, elle se serait retrouvée depuis belle lurette à la filière 13 — comme ce sera bientôt le cas pour la Ford Focus et la Chevrolet Cruze.

UNE AUTO, UNE VRAIE

Et pourtant, la Corolla 2019 n’a rien d’un VUS. C’est une auto. Une vraie. Sa garde au sol de 169 mm, plutôt basse, le confirme. Cette caractéristique facilite l’embarquement. Les personnes de petite taille vous le confirmeront, surtout s’ils ont eu à grimper à bord d’un utilitaire de taille comparable qui, pour la plupart, serait haut perché (avec une garde au sol pouvant atteindre jusqu’à 220 mm).

Photo courtoisie, Toyota

Par contre, la conception classique de la carrosserie de cette berline nous fait regretter l’arrière ouvrant d’un VUS. Le coffre moins volumineux de la Corolla est doté de surcroît d’un couvercle court découvrant un seuil gênant. Son volume utile est également inférieur à celui d’une Civic ou d’une Elantra. Heureusement, une banquette arrière à dossiers rabattables 60/40 (de série) rend le coffre modulable et permet le transport d’objets longs et encombrants.

Photo courtoisie, Toyota

Au volant, on découvre une automobile bien adaptée aux grandes cités. Sa direction est légère et précise, alors que sa suspension procure un agréable compromis entre fermeté et confort, bien qu’elle soit dotée d’une poutre de torsion à l’arrière. Le freinage, enfin, se module avec précision. À haute vitesse, par contre, la direction nécessite de fréquentes corrections de cap. Est-ce là un irritant causé par les pneus d’hiver qu’avait notre modèle d’essai (des Bridgestone Blizzak) ? Quoi qu’il en soit, ces pneus ne sont assurément pas responsables de l’effet de couple ressenti à l’accélération, pas plus que du comportement sous-vireur à haute vitesse. Ça, c’est le propre de la traction à moteur transversal qu’est la Corolla.

Son 4 cylindres de 1,8 L s’avère, par ailleurs, amplement puissant, compte tenu d’une vocation urbaine pressentie. Fort de ses 132 ch, il autorise une accélération de 0 à 100 km/h d’environ 9 s. Cette cote n’excitera personne. Par contre, les reprises, qui sont plus substantielles, suffisent à convaincre que cette compacte a ce qu’il faut pour prendre sa place dans le trafic.

La plupart des acheteurs de Corolla optent pour la boîte de vitesses à variation continue, et ils ne sont pas déçus. Elle est souple et sa programmation incorpore des points de changement de rapports qui évitent les hausses de régimes désagréables. Une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports figure également au catalogue. Réservée aux versions CE et SE, elle ne rend pas le moteur beaucoup plus énergivore. On dénote une différence d’à peine 1 % entre la cote de consommation moyenne d’une Corolla à boîte manuelle et sa contrepartie à boîte automatique. Pour bénéficier d’une consommation significativement inférieure, il faut opter pour la Corolla LE Eco qui, grâce à un système de calage variable continu des soupapes, peut consommer jusqu’à 8 % moins de carburant que les autres Corolla, selon le constructeur. En prime, son moteur livre 140 ch.

DES VARIANTES À REVENDRE

La Toyota Corolla 2019 se décline donc en quatre niveaux de dotation : CE, LE, LE Eco et SE, ces deux derniers étant les plus richement équipés. Dans chaque cas, les sièges avant chauffants, le système Bluetooth et la caméra arrière font partie de la dotation de série. Cependant, les systèmes CarPlay d’Apple et Android Auto ne figurent pas au catalogue. Il faudra attendre la Corolla 2020 pour en bénéficier. La dotation des Corolla LE et SE peut aussi être bonifiée par les ensembles d’équipements optionnels « Amélioré » et « XLE », qui doublent le nombre de niveaux de dotation.

Photo courtoisie, Toyota

Rappelons, enfin, que toutes ces Corolla sont munies d’un ensemble de systèmes d’aide à la conduite appelé « Toyota Safety Sense P », même la Corolla CE d’entrée de gamme. Il comprend un système précollision avec détection des piétons, un système d’alerte de collision avant avec freinage automatique d’urgence, une alarme de sortie de voie (ou de louvoiement, c’est selon) avec assistance à la direction, des phares de route automatiques et un régulateur de vitesse dynamique à radar.

Avec l’arrivée prochaine de la Corolla 2020, une question se pose : vaut-il la peine d’investir dans un modèle 2019 ? À mon avis, la réponse est oui. D’abord, les petits « bobos » propres aux nouveaux modèles ont été corrigés depuis longtemps sur cette Corolla. Ensuite, ses performances demeurent très honorables pour la clientèle visée. L’habitabilité généreuse et le confort de son intérieur ne seront sûrement pas surpassés de manière radicale par la nouvelle venue. Enfin, il est probable qu’il y ait de bonnes affaires à faire surtout lorsque ces modèles 2020 seront à la veille d’arriver chez les concessionnaires. Ce sera alors le bon moment d’exiger de ces derniers qu’ils aiguisent bien leur crayon !

FICHE TECHNIQUE

Prix de base

16 790 $ (CE BVM) ; 20 375 $ (CE BVA) ; 21 025 $ (SE BVM) ; 21 210 (LE BVA) ; 21 710 $ (LE Eco BVA) ; 22 010 $ (SE BVA).

Transport et préparation

1645 $

Groupe motopropulseur

L4 DACT 1,8 L; CE/SE/LE : 132 ch à 6000 tr/min, 128 lb-pi à 4400 tr/min ; LE Eco : 140 ch à 6100 tr/min, 126 lb-pi à 4000 tr/min. Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports ou automatique à variation continue. Roues motrices avant.

Particularités

Suspension indépendante aux roues avant ; poutre de torsion à l’arrière. Freins à disque aux quatre roues. Antiblocage de série. Pneus : P195/65R15 ; P205/55R16 ; P215/45R17 ; P225/45R17.

Cotes

Empattement : 2700 mm ; longueur : 4650 mm ; largeur : 1776 mm ; hauteur : 1455 mm. Poids : 1285-1305 kg. Volume du coffre : 369 L. Volume du réservoir : 50 L. Consommation moyenne (essai, BVA, hiver) : 8,2 L/100 km.

Concurrence

Chevrolet Cruze

Ford Focus

Honda Civic

Hyundai Elantra

Kia Forte

Mazda3

Nissan Sentra

Subaru Impreza

Volkswagen Jetta

Points forts

Consommation raisonnable

Format pratique en ville

Roulement doux

Points faibles

Servodirection imprécise (essai)

Accès limité au coffre

Effet de couple à l’accélération

Cotes de l'auteur