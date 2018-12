Un Canadien à la conquête d’Hollywood

Deux ans après avoir lancé Moonlight, un drame très personnel qui lui a valu l’Oscar du meilleur film en 2017, le cinéaste afro-américain Barry Jenkins revisite l’œuvre de l’écrivain James Baldwin en adaptant au cinéma le roman Si Beale Street pouvait parler. Et c’est à un acteur canadien, Stephan James, qu’il a confié le rôle principal masculin de ce nouveau film.

Vedette montante à Hollywood, Stephan James enchaîne les projets importants depuis qu’il a été recruté il y a quatre ans par la cinéaste américaine Ava DuVernay pour camper le militant John Lewis dans Selma, un film hommage à Martin Luther King.

Au cours des trois dernières années, l’acteur torontois de 25 ans a incarné le légendaire athlète afro-américain Jesse Owens dans le drame sportif Race – un film qui a d’ailleurs été tourné à Montréal. Puis il a décroché un rôle aux côtés de Julia Roberts dans Homecoming, la nouvelle série d’Amazon Prime, qui lui a offert une immense visibilité aux États-Unis.

Lors d’un entretien téléphonique accordé au Journal il y a deux semaines, Stephan James a admis être comblé par ce début de carrière fort prometteur. Il se dit particulièrement heureux d’avoir la chance de jouer dans des films qui traitent de sujets sociaux importants, dont notamment les problèmes d’injustices raciales.

« Je choisis des rôles qui m’intéressent et des films et des histoires qui me tiennent à cœur, souligne-t-il. J’aime jouer dans des films qui parlent de la vie. Pour moi, Si Beale Street pouvait parler montre l’amour entre deux personnes noires d’une façon qui n’avait pas encore été faite au cinéma. »

Un amour innocent

Adapté du roman du même titre de l’écrivain afro-américain James Baldwin, Si Beale Street pouvait parler nous plonge dans le Harlem du milieu des années 1970. L’intrigue du film tourne autour d’une jeune femme (KiKi Layne) qui tente de prouver l’innocence de son fiancé (Stephan James), dont elle est enceinte et qui a été faussement accusé de viol.

« Le livre de James Baldwin a été publié en 1974, mais les problèmes qui y sont décrits existent encore aujourd’hui dans une moindre mesure. C’est une des raisons pour laquelle j’ai voulu faire partie de ce projet », indique Stephan James.

S’il dénonce les injustices raciales et la façon dont les Noirs étaient traités dans l’Amérique des années 1970, le nouveau film de Barry Jenkins demeure d’abord et avant tout une histoire d’amour passionnelle entre deux jeunes qui sont tragiquement séparés par le destin. La réussite du long métrage repose d’ailleurs en grande partie sur la chimie entre KiKi Layne et Stephan James, qui crève l’écran.

« Cette chimie entre KiKi et moi s’est développée rapidement pendant le tournage du film, explique Stephan James. On se connaissait très peu et on n’a pas eu beaucoup de temps de répétition avant le début du tournage. Mais je crois qu’on savait très bien tous les deux que pour que le film fonctionne, il fallait que la relation entre ces deux jeunes personnages soit crédible. Il fallait que le spectateur croie à ce couple et à cet amour innocent qui leur a été enlevé. On a tous les deux accepté tout de suite cette grande responsabilité. »

Le film Si Beale Street pouvait parler (If Beale Street Could Talk) prend l’affiche le 25 décembre.