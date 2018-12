Un hameçonnage aux couleurs d’Amazon sévit sur internet à l'approche des Fêtes

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) met en garde contre un hameçonnage aux couleurs d’Amazon qui se répand sur la toile en cette période de Fêtes.

Les potentielles victimes reçoivent un courriel qui mime trait pour trait un avis de confirmation de commande auprès de l’entreprise américaine, listant les biens achetés, une adresse et le coût total, ainsi qu’un bouton pour obtenir des détails, mais qui mène vers un site frauduleux.

Les fraudeurs espèrent ainsi que les victimes, voyant une erreur dans l’adresse ou tout simplement n’ayant pas commandé chez Amazon, cliquent sur le bouton et entrent sur un site ressemblant à celui du vendeur leur identifiant et leur véritable mot de passe.

Les escrocs peuvent alors mettre la main sur les informations bancaires ou les numéros de carte de crédit des victimes, en utilisant ces données pour se connecter sur le véritable site d’Amazon.

Si vous avez reçu ce genre de courriel et que vous devez cliquer sur un bouton, la GRC vous demande de bien vérifier que l’adresse qui s’affiche dans la barre du haut commence par www.amazon.com ou www.amazon.ca.

Si vous recevez un courriel qui semble suspect, alertez le Centre antifraude du Canada.

Si vous avez été victime de ce courriel, contactez au plus vite Amazon et avec votre banque afin de protéger votre compte et votre carte de crédit.

La GRC rappelle qu’il existe des indices pour identifier des courriels frauduleux, comme une typographie étrange, des fautes d’orthographe, un lien vers une adresse internet suspecte ou encore une adresse courriel qui vous est inconnue.