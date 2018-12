Une (autre) semaine insensée aux États-Unis

Pour le président Trump, à la veille de la pause des Fêtes, la semaine de fous qui vient de passer résume bien l’année qui s’achève: contradictions, paralysie, chaos, scandales, improvisation, démissions et un président de plus en plus isolé. Le pire, c'est que ce à quoi on assiste pourrait bien être le calme avant la tempête.

Il est difficile de surestimer à quel point la semaine qui s’achève aux États a été insensée et sans précédent, même selon les critères déjà bien éloignés de la normale auxquels nous a habitués la présidence Trump. À plusieurs égards, les sept derniers jours ont fourni un portrait en condensé de l’administration Trump et annoncent une année tumultueuse en 2019.

Contradictions

La semaine dernière, Donald Trump assurait ses interlocuteurs démocrates du Congrès qu’il allait assumer la paternité d’une interruption des activités du gouvernement fédéral advenant une impasse budgétaire s’il n’obtenait pas 5 milliards de dollars pour le mur à la frontière sud qu’il a promis à ses électeurs. Première contradiction: la promesse était pour un mur gratuit, car Trump avait formellement promis que le Mexique allait payer, ce qui n’arrivera jamais.

Qui devait payer pour le mur à la frontière sud, M. Trump? Je n'ai pas très bien compris. Pouvez-vous répéter? Qui devait payer? En êtes-vous bien sûr? Certain? Ah bon... pic.twitter.com/SplONZVgIB — Pierre Martin (@pmartin_UdeM) 20 décembre 2018

Deuxième contradiction : Trump a promis de prendre le blâme pour une fermeture du gouvernement, mais il a ensuite changé son fusil d’épaule pour blâmer les démocrates.

C'était clair. Trump a promis de prendre le blâme pour une fermeture du gouvernement. pic.twitter.com/UZd6D9F65k — Pierre Martin (@pmartin_UdeM) 23 décembre 2018

The Democrats now own the shutdown! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 décembre 2018

Faut-il le rappeler, dans une situation semblable en 2013, le président avait affirmé à ses amis de Fox and Friends que la fermeture du gouvernement était totalement la faute du président et qu’il devrait être mis à la porte pour son incapacité de contrôler un Congrès où son parti n’avait pas de double majorité.

Donald Trump à Fox News en septembre 2013;

> Fox: Si le gouvernement ferme, qui doit être mis à la porte?

> Trump: le président. pic.twitter.com/mW3F54pzkF — Pierre Martin (@pmartin_UdeM) 23 décembre 2018

Paralysie et chaos

Un des résultats de ces contradictions est évidemment l’impossibilité de maintenir une gouverne cohérente et de mobiliser les législateurs de son propre parti pour appuyer son programme pendant les derniers jours de la double majorité républicaine au Congrès. Trump a donc été incapable de faire approuver une résolution budgétaire même s’il sait pertinemment que ça deviendra encore plus difficile en janvier. Juste au moment où l’ordre et la discipline dans la conduite des affaires du pays sont le plus en demande, le président vient de perdre son chef de cabinet, qu’il a remplacé sur une base intérimaire par un opportuniste consommé qui n’a que très peu de crédibilité auprès des interlocuteurs de la Maison-Blanche.

Scandales

Comme si tout cela n’était pas suffisant, la dernière semaine a vu une accélération des problèmes légaux d’un président traqué par une combinaison absolument sans précédent de scandales. Dans mon billet de mercredi, je répertoriais au moins 24 affaires qui affectent plus ou moins directement le président. Le même jour, une autre tuile lui tombait sur la tête avec la dissolution de sa fondation. Ces scandales seront-ils suffisants pour mener à la destitution de Trump? C’est la grande question que tous se poseront en 2019. Ce qui est plus certain, toutefois, c’est que ces scandales hanteront constamment le président et l’amèneront peut-être même à perdre le peu de contrôle qu’il peut avoir de son tempérament imprévisible. Ça n’augure rien de bien rassurant.

Improvisation

La décision de Trump de retirer les troupes américaines en Syrie, qui aurait été prise sur un coup de tête lors d’un entretien téléphonique avec le président turc Erdogan, est un exemple de plus d’un commandant en chef complètement déconnecté de son appareil décisionnel. Comme je l’écrivais hier, un retrait n’est pas nécessairement une mauvaise option, mais une décision de politique étrangère faite sans consultation et sous le coup de l’impulsion risque fort d’être jugée antidémocratique et inefficace sur le plan interne, tout en minant la crédibilité des États-Unis face à leurs alliés.

Démissions

L’histoire de cette administration fera une place toute spéciale à l’épisode de la démission de James Mattis comme secrétaire à la défense. Dans la lettre qu’il a fait parvenir au président suite à l’annonce de la décision de retrait en Syrie, Mattis prend bien soin de ne réserver ni remerciements ni louanges à son patron. Mattis a promis de rester jusqu’à la fin février pour assurer une transition sans heurts, mais Trump s’est empressé, ce matin d’annoncer son remplacement par le sous-secrétaire Patrick Shanahan, malgré son manque d’expérience internationale. Avec cette démission, plus de la moitié du cabinet original de Trump a maintenant été remplacée et Mattis est un des derniers «adultes dans la pièce» dont plusieurs observateurs disaient qu’ils aidaient à contrôler les impulsions du président.

Isolement

Le président est donc de plus en plus isolé. Au moment d’accepter la nomination républicaine à la présidence, Trump avait dressé un portrait apocalyptique de l’état de son pays proclamé haut et fort «Only I can fix it.» Non seulement le portrait qu’il faisait était-il faux, mais il était encore plus faux qu’une personne seule peut gouverner un pays comme les États-Unis. En fait, tout le pouvoir d’un président dérive de sa capacité à collaborer avec les différentes sections de l’immense machine du gouvernement américain, tout en agissant de concert avec les organes représentatifs du Congrès et en accord avec les jugements des tribunaux. C’est tout le contraire qui se passe maintenant: le président est plus isolé que jamais. De plus pendant la période des fêtes, Trump sera littéralement enfermé dans la Maison-Blanche, entouré d’employés qui ne seront même pas payés.

La tempête

Et ce n’est pas tout. Sur les grandes places boursières, la semaine qui s’achève a été la pire depuis la grande récession de 2008-2009. Tous les gains qui avaient été enregistrés depuis l’adoption de la réforme fiscale il y a un an ont été effacés. Malgré tous les efforts du président pour l’en dissuader, la Réserve fédérale a relevé son taux préférentiel, ce qui signale fort probablement un ralentissement économique pour les mois à venir. La tempête économique n’est pas la seule menace à l’horizon pour 2019. Les relations avec la Chine sont tendues, les promesses de dénucléarisation de Kim Jong-un semblent s’effriter, le Moyen-Orient ne montre pas de signe d’accalmie et les relations avec les alliés sont de plus en plus froides.

Les républicains ont serré les rangs derrière leur président contre vents et marées au cours des deux dernières années, largement parce que l’économie se portait relativement bien et que le président leur donnait l’impression d’avancer dans quelques dossiers internationaux. Resteront-ils à ses côtés si l’économie s’essouffle et que les choses tournent au vinaigre pour les États-Unis dans le monde en 2019? C'est une des nombreuses questions qui marqueront l'année qui vient. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, on est peut-être en train de vivre le calme avant la tempête.

* * *

Pierre Martin est professeur de science politique à l’Université de Montréal et directeur de la Chaire d’études politiques et économiques américaines au CÉRIUM. On peut le suivre sur Twitter: @PMartin_UdeM