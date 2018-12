Alcool au volant: quatre morts, dont deux enfants

Un accident possiblement provoqué par l’alcool au volant a décimé une petite famille d’Edmonton, dimanche soir, dans le secteur Plamondon, dans le nord de l’Alberta.

La collision frontale s’est produite aux environs de 19 h lorsqu’une camionnette et un VUS se sont violemment percutés, a expliqué la Gendarmerie royale du Canada lundi.

À leur arrivée, les secours n’ont pu que constater le décès d’une femme de 34 ans et de deux enfants qui se trouvaient dans le VUS. Un autre enfant et le conducteur, un homme de 33 ans, ont subi des blessures qui mettent leur vie en danger et ont été héliportés vers un hôpital d’Edmonton.

Google Earth

Une femme de 23 ans qui prenait place dans la camionnette a aussi perdu la vie. Le conducteur, un homme de 21 ans, et un autre passager, un homme de 20 ans, ont quant à eux subi des blessures qui menaçaient leur vie. Ils ont également été héliportés vers Edmonton.

Tous les occupants du VUS sont originaires de la capitale albertaine, tandis que deux des trois occupants de la camionnette viennent de Plamondon.

La police croit la conduite avec les facultés affaiblies serait en cause dans cet accident. Aucune arrestation n’a toutefois été annoncée.

Plamondon est un petit village d’environ 350 habitants peuplé en partie de Franco-Albertains. Il est situé à environ 200 km au nord d’Edmonton.