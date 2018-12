Chaque jour un décompte

Ce sera mon 23e temps des Fêtes, et d’aussi loin que je me souvienne, cette vive émotion me saisit dès les premières secondes du début d’année.

10-9-8-7-6-5-4-3-2-1... bonne année !

Je pense toujours à toutes les personnes qui ne peuvent vivre ce décompte, tout simplement parce qu’elles ne sont plus là pour amorcer une nouvelle année. Elles ne sont plus sur cette Terre. Moi, oui.

D’aussi loin que je me souvienne, je me sens privilégiée et un peu imposteur d’avoir la vie devant moi, alors que d’autres ne l’ont plus, alors que d’autres ont choisi de ne plus l’avoir.

Et si 2019 était ma dernière année : aurai-je eu le temps d’être tout à fait heureuse avant de mourir ?

Urgence de vivre

Plus de 66 000 Québécois sont décédés en 2018 ou décéderont avant le décompte cette année. Accidents de la route, maladies cardiovasculaires, cancers, suicides : il y a des cadeaux indésirables qui se retrouvent parfois sous notre sapin, comme si l’étoile à son sommet venait de s’éteindre à jamais. L’absence de ceux et celles qui n’y sont plus rend le souvenir de leur présence encore plus vif dans le temps des Fêtes.

C’est le temps des Fêtes, oui, mais c’est aussi un bon moment pour choisir de vivre notre vie comme on l’entend. C’est le temps d’être.

D’être qui on est, sans se projeter dans le regard des autres. Être là où nous voulons être, tout le temps. Être bien dans notre corps. Être nous-mêmes, pour ne nous offrir que le meilleur.

Faites jaillir votre lumière, chantez votre essence, dansez votre vie !

Lorsqu’on naît, on déballe le cadeau de la vie, mais il faut savoir qu’au fond de la boîte se trouve aussi la mort. La vie est ainsi faite.

Bonne année, c’est peut-être la dernière.