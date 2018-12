Des dieux et des hommes

Ce soir, c’est Noël. La plupart des peuples célèbrent une fête liée à la lumière au cœur de l’hiver : Diwali chez les hindous, Hanoucca chez les Juifs et Kwanzaa chez les Afro-américains.

Que les anciens aient voulu illuminer le creux de l’hiver, ne sachant quand — et si — la lumière reviendrait, s’explique. Que nous en ayons autant besoin aujourd’hui, alors que l’humanité, sur le point de débarquer sur Mars, est au zénith de l’évolution, s’explique mal.

Comment sommes-nous passés du « peace and love » des années 60 à un président américain qui qualifie de « beautiful » un mur fabriqué de pics en acier meurtriers, et du slogan de mai 68 « il est interdit d’interdire » aux efforts — en voie de réussite — de la Chine et de la Russie pour convaincre l’humanité que l’autorité vaut mieux que la démocratie ?

Nous défendons à grands cris de pseudo droits de la personne — le niqab, symbole de la liberté des femmes ? — qui ne font que refléter les préoccupations d’une société riche et blasée de l’être, qui a perdu le sens du tragique de la condition humaine.

L’effritement moral qui permet ces dérives s’installe tranquillement chez nous sans que personne n’ose sonner l’alarme. Faut surtout pas passer pour des vieux cons.

Déprime

Politiquement, au Québec, je suis optimiste. Socialement, moins.

Hier, le texte de Marc Cassivi, On a beau être à la veille de 2019, m’a fait mal au cœur. Il raconte la sortie scolaire au théâtre de son fils. Comme moi, il y a 48 ans, fiston est allé voir Des souris et des hommes de John Steinbeck, un chef-d’œuvre de l’humanité et d’humanité, qui raconte l’histoire de deux « exclus », dont l’un est handicapé mentalement.

Des élèves n’y ont vu qu’un objet de ridicule, à s’en taper les cuisses. Et quand Lennie tue la seule femme dans l’histoire, par accident, 800 élèves ont applaudi à tout rompre, en rigolant. Ma cohorte, elle, pleurait au Gésu, en 1970. Que s’est-il passé depuis ?

Qu’avons-nous fait à nos enfants ? Quoi qu’on en pense, ils ne sont pas « comme ça » par hasard. Nous sommes responsables. On les croit assez informés pour savoir différencier le bien et le mal, mais nous avons omis de les former moralement à vouloir faire le bon choix. Le bien n’est qu’une option parmi d’autres.

Nous les aimons, ces enfants, mais l’amour ne suffit pas. Il faut éclairer leurs pas.

Trop tard ?

Un sauveur ne viendra pas réparer notre gâchis, car nous l’avons congédié. Ou tué, selon Nietzsche, philosophe athée, qui ne s’en réjouissait pourtant pas : « Ce que nous avions de plus sacré, de plus grand de tout ce que le monde a possédé s’est vidé de son sang sous notre couteau... Devons-nous devenir des dieux pour être dignes de notre crime ? »

L’humanité n’a pas besoin de dieux, mais de phares. De lumières.