Enfin le réveil d’Alex Galchenyuk?

L’attaquant des Coyotes de l’Arizona Alex Galchenyuk devrait mieux apprécier son repas de Noël durant la pause des Fêtes dans la Ligue nationale de hockey (LNH), puisqu’il a mis fin à une vilaine disette, dimanche, ce qui lui permettra d’aborder la suite du calendrier avec optimisme.

L’ancien du Canadien de Montréal a stoppé une série de 16 matchs sans but en réalisant un doublé dans un gain de 4 à 3 en fusillade contre les Sharks de San Jose. Il a également inscrit l’unique filet des tirs de barrage pour aider les siens à décrocher une deuxième victoire en autant de jours.

Pour Galchenyuk, cette soirée faste constitue un baume sur une saison difficile, au cours de laquelle il a obtenu seulement 14 points en 26 sorties jusqu’ici.

«Évidemment, c’est mon travail de marquer des buts», a-t-il commenté au site NHL.com. «C’était frustrant de ne pas compter durant une si longue période et de tenter continuellement de retrouver mon jeu. Je savais que tôt ou tard, ça recommencerait à entrer dans le filet. Je devais m’en tenir à mon plan et continuer à travailler. Et Clayton Keller m’a refilé de belles passes.»

Continuer sur la même voie

Au plan collectif, le joueur d’avant croit aussi que les récentes performances des Coyotes sont de bon augure. L’équipe de l’entraîneur-chef Rick Tocchet essaie de grimper les échelons au classement de l’Association de l’Ouest. Elle occupe le 12e rang avec une fiche de 16-18-2 bonne pour 34 points.

«Cela nous donnera définitivement confiance. Quand on travaille fort et qu’on joue de la bonne façon en respectant le plan de match, nous formons un club difficile à vaincre», a affirmé Galchenyuk.

«Amorcer le congé de Noël avec ces deux gains, c’est très bien, car on garde une attitude de gagnants», a-t-il ajouté au réseau local de FOX Sports. «Je suis content d’avoir marqué, mais surtout d’avoir aidé les gars à gagner.»