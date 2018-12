John Tavares: un investissement qui en vaut le coût

Avec un contrat de sept ans et de 77 millions $, l’attaquant John Tavares coût certes cher aux Maple Leafs de Toronto, mais ceux-ci ne regrettent nullement son acquisition, d’autant plus qu’il se dirige vers une saison de 50 buts.

Comptant 24 filets en 37 sorties, l’ancien capitaine des Islanders de New York terminera la campagne avec 53 buts s’il maintient la cadence. Ce serait ainsi la première fois de sa carrière qu’il atteindrait le plateau des 50 réalisations. Pourtant, l’Ontarien insiste pour dire qu’il n’a rien modifié à sa recette, préférant se soucier des succès de sa formation.

«J’essaie seulement de me préparer le mieux possible, de travailler sur mon jeu et de tout donner pour élever les attentes et toujours en vouloir davantage, a-t-il mentionné au quotidien "Toronto Sun", dimanche, après le gain de 5 à 4 en prolongation des Leafs contre les Red Wings de Detroit. Nous avons un formidable groupe de joueurs travaillant fort et souhaitant s’améliorer. Tous apprécient jouer les uns avec les autres.»

«Vous voyez que l’identité et le rythme de cette équipe commencent à s’accentuer, à mesure qu’elle fait face à l’adversité, a-t-il poursuivi. Au cours d’une saison, il y a beaucoup d’obstacles importants à franchir. Pour moi, je tente d’être moi-même et de jouer à ma façon pour aider de mon mieux ce club.»

Babcock comblé

De son côté, l’entraîneur-chef Mike Babcock peut difficilement en vouloir davantage de son vétéran. Après tout, seuls Alexander Ovechkin (29), des Capitals de Washington, et Jeff Skinner (26), des Sabres de Buffalo, ont fait bouger les cordages plus souvent que Tavares en 2018-2019.

«C’est un professionnel et c’est ce que j’aime de lui. Il est calme et ne veut pas obtenir l’attention à tout prix, ni trop s’afficher pour être le centre d’intérêt. Il se présente simplement pour faire son travail et il agit comme un homme», a-t-il indiqué.