Kevin Spacey sort de son mutisme dans une vidéo à la «House of Cards»

Kevin Spacey a été complètement rayé d’Hollywood après avoir été accusé par 15 personnes d’agression sexuelle, mais voilà que l’acteur américain effectue un retour dans l’espace public avec une vidéo publiée sur YouTube dans laquelle il paraît faire référence aux allégations contre lui.

Dans la vidéo d’un peu plus de trois minutes, Spacey brise le 4e mur et s’adresse directement aux téléspectateurs comme le faisait son personnage de Frank Underwood dans la série House of Cards. C’est d’ailleurs avec le même ton et les mêmes mimiques qu’Underwood que Spacey s’adresse à la caméra, évoquant d’abord son absence des écrans.

«Je sais ce que vous voulez, vous voulez me revoir. Bien sûr, certains ont tout cru et retiennent leur souffle en attendant de m’entendre tout confesser, dit-il. Ils meurent d’envie de m’entendre déclarer que tout ce qui a été dit est vrai et que j’ai reçu ce que je méritais. Ce serait simple n’est-ce pas? Seulement, vous et moi savons que ce n’est pas si simple. Ni en politique ni dans la vraie vie.»

Dans une cuisine et vêtu d’un tablier de Noël, Spacey semble tourner cette vidéo par lui-même en s’adressant à ses fans ou à ceux de la série House of Cards, dont il était le personnage principal et de laquelle il a été écarté après le scandale.

«Mais vous ne croiriez pas le pire sans preuve, n’est-ce pas? Vous ne sauteriez pas aux conclusions sans les faits, n’est-ce pas? L’avez-vous fait?», poursuit Spacey.

Vers la fin de la vidéo, l’acteur semble parler plus clairement des allégations et semble indiquer qu’il plaidera non coupable aux accusations d’agression sexuelle.

«Je peux vous promettre ceci. Si je n’ai pas payé le prix pour les choses que nous savons très bien que j’ai faites, je ne payerai certainement pas le prix pour des choses que je n’ai pas faites», tranche-t-il, faisant référence aux nombreux stratagèmes ignobles entrepris par son personnage de Frank Underwood pour en arriver à ses fins dans la série de Netflix.

Dans une déclaration faite au magazine Newsweek, Netflix a indiqué qu’elle n’avait aucun commentaire à faire sur la vidéo.

Spacey n’a abordé qu’une seule accusation contre lui, soit celle faite par Anthony Rapp en 2017. Sa réponse, faite sur Twitter, avait suscité la grogne de plusieurs puisque l’acteur avait utilisé ce moment pour annoncer son homosexualité. On lui reprochait d’avoir utilisé ces allégations pour expliquer son attirance sexuelle. Après s’être excusé, Spacey a déclaré n’avoir aucun souvenir des incidents qui lui étaient reprochés par Rapp.

Le Boston Globe rapportait lundi que Kevin Spacey allait être accusé d’agression sexuelle sur un adolescent dans au moins cas.

Selon le Globe, qui cite le procureur local Michael O'Keefe, l'acteur multi-oscarisé, qui a été accusé par plusieurs hommes d'agressions sexuelles depuis le début du mouvement #MeToo, sera formellement inculpé le 7 janvier, après qu'une plainte criminelle contre lui eut été validée jeudi dernier par un juge local.