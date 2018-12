Miley Cyrus et Liam Hemsworth seraient mariés

Miley Cyrus et Liam Hemsworth ont tout l’air d’avoir célébré ce qui ressemble fort à une réception de mariage et plus exactement la leur !

Leur ami Conrad Carr a publié deux Stories sur son compte Instagram et tout indique que désormais, Miley Cyrus est devenue Mme Hemsworth.

Sur la première vidéo, on peut voir Liam Hemsworth entouré de ses frères Luke et Chris portant tous les deux une chemise à fleurs, boire des shots disposés sur la même planche en bois. Au mur sont accrochés des ballons formant les abréviations « Mr. » et « Mrs »

La deuxième Story est une photo sur laquelle on voit Miley Cyrus vêtue d’une robe blanche à bustier.

Derrière elle se tient Liam Hemsworth, vêtu d’un smoking, et tous les deux tiennent un couteau, prêts à découper un gâteau à étage couleur crème. La mère de Miley Cyrus, Tish, peut être également vue sur la photo, non loin du couple. Il semble vraisemblable que la réception a eu lieu chez un proche du couple. Des coupes de champagne et des cupcakes sont également disposés sur un plan de travail.

Pour l’instant, ni Miley Cyrus ni Liam Hemsworth n’ont commenté l’information et leurs familles respectives n’ont partagé aucune photo ni donné aucun détail. Dans l’attente d’une confirmation officielle, nous leur souhaitons malgré tout tous nos vœux de bonheur !