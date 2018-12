Une semaine de premières

La dernière semaine en a été une de premières chez plusieurs jeunes gardiens de but dans la Ligue nationale, mais celui qui avait le plus de pression et d’attention était le bel espoir de 20 ans des Flyers de Philadelphie, Carter Hart. Il n’a pas déçu, loin de là.

Hart a joué trois matchs à domicile en cinq jours, et il a gagné ses deux premiers face aux Red Wings de Détroit et aux Predators de Nashville par des comptes serrés de 3 à 2 et de 2 à 1 respectivement. Hart avait l’air d’un vétéran, stoppant 20 tirs des Wings et 31 des Predators. Il a surtout bien paru dans les moments importants.

Samedi, il a subi un revers de 4 à 3 contre les Blue Jackets de Columbus et l’ancien gardien des Flyers, Sergei Bobrovsky, mais il n’a rien à se reprocher. Sur le premier des deux buts de Cam Atkinson, il a d’abord réussi un arrêt exceptionnel de la jambière droite contre un jeu latéral, mais Atkinson a saisi le rebond.

Hart a passé le premier test. S’il y a une place où on ne veut plus d’un père Noël devant le filet, c’est bien à Philadelphie. En 1968, soit il y a 50 ans presque jour pour jour, on huait le père Noël à un match des Eagles de Philadelphie et celui qui le personnifiait était âgé de 20 ans, tout comme Hart.

Les Bernard Parent, Pelle Lindbergh et Ron Hextall à son mieux étaient loin d’être des pères Noël, mais ça s’est gâté par la suite. Le jeune Albertain ne pourra effacer la trop grande générosité de certains gardiens des Flyers, mais au moins, il a fait une bonne première impression.

Il pourrait régler les problèmes des Flyers devant le filet pour 10 à 15 ans. Reste à voir comment ça se passera à court terme. Brian Elliott et Anthony Stolarz sont blessés et on dit que Cam Talbot, Jonathan Quick ou Jimmy Howard pourraient aboutir chez les Flyers. Ça aussi, ça reste à voir.

La vengeance de Delia

L’ancien gardien de Merrimack College Collin Delia a signé sa première victoire de 60 minutes dans la LNH, vendredi au Colorado, où les Blackhawks de Chicago ont défait l’Avalanche par 2 à 1. L’Avalanche a dominé dans les tirs 36-28. Ça ne devait pas être facile pour lui puisque le 30 mars dernier, encore à Denver, l’Avalanche l’avait déjoué cinq fois, à son deuxième départ dans la LNH.

« Il y avait un petit peu de vengeance dans l’air, a admis Delia, vendredi. Je m’étais bien préparé. J’ai aussi eu un peu de chance (trois poteaux) et quand tu gagnes à l’étranger, tu ne te poses pas trop de questions. »

Le 29 mars dernier, Delia avait obtenu sa première victoire contre les Jets à Chicago, mais il n’avait pu terminer le match.

Le comptable Scott Foster l’avait remplacé dans les 15 dernières minutes de jeu et avait préservé la victoire en stoppant les sept tirs des Jets.

Bel effort de Blackwood

MacKenzie Blackwood, 22 ans, a obtenu un premier départ dans la LNH, jeudi à Columbus. Le gardien des Devils a été fumant, stoppant 36 tirs des Blue Jackets, mais malheureusement, dans une cause perdante de 2 à 1.

North Pole, Alaska

Le père Noël ne vient peut-être pas du pôle Nord puisque le gardien de 26 ans de North Pole, Alaska, Pheonix Copley, n’avait pas de cadeau pour les Sénateurs, samedi à Ottawa, où il a réussi son premier jeu blanc dans la LNH.

RANG PRÉNOM NOM ÉQUIPE POINTS 1 John Gibson ANA 10366 2 Frederik Andersen TOR 10325 3 Jaroslav Halak BOS 10303 4 Casey DeSmith PIT 10273 5 Andrei Vasilevskiy TBL 10256 6 Jimmy Howard DET 10249 7 Pekka Rinne NSH 10247 8 Ben Bishop DAL 10226 9 Mikko Koskinen EDM 10211 10 Carter Hutton BUF 10193 11 Henrik Lundqvist NYR 10182 12 Thomas Greiss NYI 10180 13 Craig Anderson OTT 10176 14 Linus Ullmark BUF 10175 15 David Rittich CGY 10172 16 Braden Holtby WSH 10167 17 Devan Dubnyk MIN 10162 18 Marc-Andre Fleury VEG 10159 19 Semyon Varlamov COL 10138 20 Connor Hellebuyck WPG 10135 21 Jacob Markstrom VAN 10115 22 Sergei Bobrovsky CBJ 10098 23 Carey Price MTL 10092 24 Robin Lehner NYI 10083 25 Tuukka Rask BOS 10069 26 Keith Kinkaid NJD 10068 27 Curtis McElhinney CAR 10062 28 Corey Crawford CHI 10021 29 Jake Allen STL 10019 30 Anton Khudobin DAL 10017

Note sur le classement

Le classement informatisé des gardiens de but présenté par Le Journal utilise la même formule que celle préconisée par le magazine Goalies’World entre 1996 et 2011. Le nombre de matchs joués, le nombre de tirs, la moyenne d’efficacité, la moyenne de buts alloués, les victoires et les jeux blancs font partie de l’équation, chaque statistique ayant un poids différent. Ce classement peut être comparé à ­celui des marqueurs. Plus la saison avance, plus le classement se stabilise.